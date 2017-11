13.11 - Lunedì 13 novembre la presentazione ufficiale

08/11/2017, 08:04

, alle ore 20:00 presso la Sala Officinema/Mastroianni del Cinema Lumière (via Azzo Gardino, 65) a Bologna è in programma la prima visione della proiezione della web serie "". Interverranno i registi alla presenza di Susanna Zaccaria (Assessora alle Pari Opportunità).La web serie di Elenfant Film è stata realizzata nell'ambito del, cofinanziato dall'Unione Europea e coordinato dal Comune di Bologna: 6 cortometraggi, 6 registi in 6 città europee affrontano il tema della migrazione e dei diritti umani.Tolosa -di Adam SeloSiviglia -di Carlotta PiccininiRiga -di Davide RizzoAmburgo -di Michele InnocenteLisbona -di Mattia PetullàBologna -di Mario Pireddaè stata realizzata in partnership con: Lai-momo Società Cooperativa Sociale, Arci Bologna, Arci Solidarietà Bologna, UNESCO-ICCAR, Sayonara Film Srl, ADCOM, Corrado Iuvara post-production, Coopspettacolo.it, Repubblica.it (main media partner), Combo, El Garaje, IM Videoproduction.