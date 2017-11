TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - IL GUARDIANO DEL GHIACCIO

Una scena de "Il Guardiano del Ghiaccio"



05/11/2017

Carlo Griseri



In cima alla montagna la vita è dura, la solitudine incombe, il ghiaccio e la nebbia comandano. "" diè la storia di Claus, macchinista della funivia, del suo rapporto con l'amato cane e della sua doppia vita, a casa e sul lavoro. Tra le mura domestiche si trasforma, la compagnia di Cloris la tiene nascosta a tutti, c'è qualcosa di strano tra loro (e, soprattutto, in lei). Quando le cose degenerano lui reagisce, ma il tempo scorre e il passato sembra ritornare.Viaggio in una mente malata, tentativo (complesso, solo in parte riuscito) di addentrarsi nei meandri di una mente malata. La scrittura della sceneggiatura pretende troppo, di sicuro, ma le belle ambientazioni, le trovate "fotografiche" e un cast in buona parte di qualità rendono il progetto un azzardo (semi)riuscito.Tra noir e thriller, “” nelle parole del suo autore vuole "".