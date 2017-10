LUCCA COMICS & GAMES 2017 - Il programma dell'Area Movie del 1 novembre

31/10/2017, 16:28

Prende il via domani, mercoledì 1 novembre 2017 il programma dell’di, a cura di QMI, la più giovane delle aree tematiche di Lucca che è riuscita nel corso di queste edizioni a consolidare il suo successo. Ancora una volta l’Area Movie proporrà al pubblico di tutte le età grandi anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi relativi ai film e alle serie tv più importanti della prossima stagione, oltre ad una serie di importanti novità.Ad inaugurare il programma dell’– e per la prima volta a- sarà Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con oltre 109 milioni di abbonati in oltre 190 paesi. Tutti i partecipanti al più grande e più prestigioso festival di fumetti e videogiochi d’Europa potranno immergersi in un’esperienza divertente e coinvolgente che li porterà dritti al cuore della piattaforma, alla scoperta di alcuni tra i titoli Netflix più amati, come Stranger Things e Star Trek: Discovery. Questo, grazie a panel, meet & greet con i talent e tante altre iniziative. Il primo incontro - mercoledì 1 novembre, ore 12.45 c/o Auditorium San Francesco - sarà con Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Linnea Berthelsen, tra i protagonisti della nuova stagione di Stranger Things.Stranger Things 2, la serie originale Netflix sui misteri della cittadina di Hawkins, sarà disponibile sulla piattaforma dal 27 ottobre 2017. I fan potranno visitare l’hub Netflix in cui saranno presentati tantissimi titoli, compresi i più popolari show Marvel, e una “meravigliosamente terrificante” area sotterranea interamente dedicata a Stranger Things.Sempre nella giornata di mercoledì 1 novembre Disney Italia proporrà a Lucca Comics & Games due appuntamenti cinematografici imperdibili per tutti i fan: alle ore 14, c/o Cinema Centrale, in anteprima esclusiva, i primi 32 minuti del nuovo lungometraggio d’animazione Disney•Pixar Coco, e alle 18, c/o Cinema Astra una proiezione speciale in italiano di Thor: Ragnarok la nuova esaltante avventura del dio del Tuono all'interno dell’Universo Cinematografico Marvel.Alle ore 15 al cinema Centrale Nexo Digital proporrà l’anteprima nazionale di Il film Pokémon. Scelgo te!, al cinema in tutta Italia solo il 5 e 6 novembre.TIMVISION porta a Lucca The Handmaid’s Tale. L’appuntamento per gli appassionati è nelle vie del centro, dove alle 15 le ancelle della famosa serie TV, saranno protagoniste di un’incursione urbana. A seguire, presso il Cinema Centrale alle 17.30, verrà proposta la proiezione dei primi due episodi della serie tv, in esclusiva per l’Italia su TIMVISION la tv on demand di TIM, ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (edito in Italia con il titolo “Il racconto dell’ancella”) e vincitrice di 8 Emmy Awards, tra cui “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista”. La seconda stagione della pluripremiata serie tv arriverà, sempre in anteprima esclusiva su TIMVISION, nel 2018.