ITALY ON SCREEN TODAY NEW YORK - Grande successo per la rassegna cinematografica

Commonara, Storaro, Castellitto e Pieroni



26/10/2017, 20:58

Italy on Screen Today – New York - la rassegna dedicata alla promozione del Cinema italiano contemporaneo - si è svolta nei giorni scorsi, dal 19 al 22 ottobre, in un momento “storico” di intensa presenza italiana nella Grande Mela in vari settori delle arti e della cultura. Dalla settimana della lingua italiana nel mondo, al rimpatrio di opere d'arte trafugate sponsorizzato dalle Nazioni Unite; da un nuovo museo ebraico in Italia presentato alla Columbia University, all'arte classica veneziana in esposizione alla Frick Collection.Questa edizione dell’è stata caratterizzata dalla partecipazione di due colossi del Cinema italiano: l’attore e registae il Premio Oscar, celebre direttore della fotografia,: nel corso della serata presentata dalla modella e attrice Eleonora Pieroni , hanno ricevuto rispettivamente il “Nino Manfredi Art Excellence Award” e il “Premio Vento d’Europa - Wind of Europe International Award”.- che parla di vicinanza e di solidarietà, soprattutto quando è l’Italia a spostarsi dai propri confini - fa un riferimento ai migranti e coglie l’occasione per annunciare che “molto probabilmente, la Rai produrrà un suo film tratto dal libro “”, scritto da Pietro Bartolo (il medico che, il 3 ottobre 2013, soccorse i migranti sopravvissuti ad un drammatico incendio divampato su un “barcone” che causò 368 vittime, ndr) e io stesso interpreterò il suo personaggio”.”, ha commentato il Ministro dei Beni culturali,, presente alla conferenza stampa di apertura, a cui hanno partecipato anche Mario Fratti, vincitore di 7 Tony Award; Matilde Cuomo, ex “first Lady” dello Stato di New York e, oggi, “First Mother”; e lo scrittore e giornalista Mauro Lucentini. Ideata dalla direttrice artistica Loredana Commonara, con il supporto di Giuliana Ridolfi Cardillo su New York e il coordinamento di Sarah Masten, Italy on screen today ha avuto come scenario alcune location d’eccezione: il Proshansky Auditorium, la Casa Italiana Zerilli Marinò della New York University e la Stony Brook University." - commenta. “”.Durante la premiazione, avvenuta al Proschansky Auditorium,non ha trattenuto tutta la sua soddisfazione:.”Il Premio è ispirato alla storia che vede come protagonisti figure intellettuali che posero le basi per un'Europa Unita, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann, durante il loro confino trascorso a Ventotene, piccola isola del Mediterraneo.ha ospitato anche un emozionante, ad un anno dalla sua scomparsa e a vent’anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura. Durante il tributo a Dario Fo sono stati proiettati il documentario Dario Fo e Franca Rame: A Nobel for two, diretto da Lorena Luciano e Filippo Piscopo e la pellicola "", diretta dall’emergente Michele Diomà con la partecipazione straordinaria di Fo. I registi Lorena Luciano e Filippo Piscopo e Michele Diomà hanno condiviso con il pubblico il loro speciale ricordo di Dario Fo.Il progetto è stato realizzato grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il supporto del Consolato Generale d`Italia a New York, in collaborazione con RAI Cinema e le università John D. Calandra Institute, New York University e Stony Brook University sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del MAECI. MigrArti, il bando ideato e sostenuto proprio dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la promozione di progetti cinematografici dedicati alla valorizzazione delle culture delle popolazioni immigrate in Italia, nell’ottica dello sviluppo, del confronto e del dialogo interculturale, è stata una delle maggiori novità presenti in questa seconda edizione di, ideatore e coordinatore di MigrArti e consigliere del Ministro Dario Franceschini, ha introdotto al pubblico sette cortometraggi: "" (Premio MigrArti Cinema 2017 - Miglior Film), "", "", "", "", "", "" - presentati nel corso della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, incentrati su storie di vita e di diverse culture che vivono il processo di integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese, tracciando uno spaccato dei “nuovi italiani”. Andrea Bartoli, rappresentante della Comunità di Sant’Egidio presso l’ONU, è intervenuto sull’argomento portando l’esperienza del lavoro che la Comunità svolge in tutto il mondo.Il 21 e 22 ottobre scorso, presso la Stony Brook University , sono stati proiettati altri lungometraggi introdotti da Francesco Andolfi:"" di Sergio Castellitto, "" secondo lavoro di finzione di Fabio Mollo con Luca Marinelli e Isabella Ragonese; "", ultima opera di Giuseppe Tornatore che ha per protagonista Jeremy Irons; il pluripremiato e apprezzato da pubblico e critica "" di Paolo Virzì; "" di Gianfranco Cabiddu David di Donatello per la Miglior Sceneggiatura e Globo d’oro per Miglior Film; "" di Francesco Bruni con Giuliano Montaldo nei panni di un anziano smemorato che vivrà una speciale amicizia con un giovane impertinente.Durante la serata di venerdi 20 ottobre, sono stati consegnati riconoscimenti anche a tre eccellenze italiane negli Stati Uniti: Fabrizio Ferri – noto fotografo che, insieme a Bulgari, ha sostenuto la campagna di “Save the Children”, #Raise your hand; Domenico Vacca - celebre stilista delle star di Hollywood; Fabio Granato – grande imprenditore nel campo della ristorazione, famoso per i Serafina Restaurant.