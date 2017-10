FESTIVAL DE CINEMA EUROPEO DE LIMA 29 - Nove film italiani in Perù

21/10/2017, 18:01

Le Ambasciate degli Stati membri dell’Unione Europea in Perù, la Delegazione dell’Unione Europea e la Filmoteca della Pontificia Universidad Católica del Perú presentano, dal 24 ottobre all’8 novembre 2017 a Lima e in 8 altre città del Paese, il. Per questa edizione, durante 15 giorni di appuntamenti, il Festival prevede un programma di 239 proiezioni in 25 sale cinematografiche, a Lima e in tutto il Perù. Saranno proiettati 57 lungometraggi e una rassegna di cortometraggi dei seguenti Paesi: Austria, Germania, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Svizzera come Paese invitato. In quest’occasione, il Festival rende omaggio a Jeanne Moreau, straordinaria interprete del cinema francese da molti considerata icona della nouvelle vague.L’Italia parteciperà con i seguenti film:• L’accabadora (2015) de Enrico Pau• L’Oriana (2015) de Marco Turco• 1200 Km di bellezza (2015) de Italo Moscati• Scusate se esisto (2014) de Riccardo Milani• Occhi chiusi (2015) de Giuseppe Petitto• Vinodentro (2013) de Ferdinando Vicentini Orgnani• Bianca come il latte, rossa come il sangue (2013) de Giacomo Campiotti• Pazze di me (2013) de Fausto Brizzi• La prima volta di mia figlia (2015) de Riccardo Rossi