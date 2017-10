DUISBURG - LA LINEA DI SANGUE - Enzo Monteleone sul set del film TV

16/10/2017, 18:25

Un film verità di alto valore civile dove le forze dell’ordine e le istituzioni sono determinanti per la risoluzione del caso della strage di Duisburg, in Germania. “” di, è il film tv che a partire da oggi, lunedì 16 per due settimane, si gira tra Peschici e Vico del Gargano, in provincia di Foggia, e Bari e Triggiano, per poi proseguire le riprese in Serbia.La vicenda del film, segue l’indagine dei due commissari Michele Battaglia, interpretato da Daniele Liotti, e Thomas Block, interpretato dall’attore tedesco Benjamin Sadler, che solo grazie alla loro co-operazione riusciranno ad arrestare il colpevole del massacro avvenuto a Duisburg, in Germania. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, Marina Crialesi, Brenno Placido, Massimiliano Frateschi e un gruppo di attori pugliesi tra i quali Augusto Masiello, Anna Garofalo e Antonella Genga.Prodotto dall’Iterfilm S.r.l. in coproduzione con Rai Fiction col sostegno logistico di Apulia Film Commission, nel film sono coinvolti 50 unità lavorative pugliesi (tra cast artistico e troupe).