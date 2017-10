FIGLI - A Bari le riprese del film TV di Giacomo Campiotti

Giacomo Campiotti



A partire da oggi, lunedì 162017 per 4 settimane, Bari ospita le riprese del film TV “” di, con protagonisti Alessandro Preziosi e Nicole Grimaudo e con Federica De Cola, Carmine Bruschini, protagonista della serie TV “Braccialetti rossi”, e Francesco Colella, che torna in Puglia dopo aver girato il mese scorso il film “” di Paolo Sassanelli.Il film è tratto da quelle storie vere prodotte dal protocollo “Liberi di scegliere”, che da anni ha cercato di ridare nuova vita, dignità a tutti quei ragazzi che hanno deciso di allontanarsi dalle cosche mafiose e della ‘ndrangheta. Una scelta che, spesso, significa anche abbandonare le proprie famiglie di origine, i loro paesi e tutta quell’ambiente che non gli avrebbe prospettato alcun futuro.Prodotto dalla Bibi Film di Angelo Barbagallo e Rai Fiction con il sostegno logistico di Apulia Film Commission, nel film tv sono coinvolti 46 unità lavorative pugliesi (tra cast artistico e troupe) e il service OZ Film di Francesco Lopez. Dopo Bari, le riprese di “Figli” proseguiranno per una settimana in Calabria e una in Sicilia.