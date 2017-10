MIA - Un pitch di IDM per trovare produttori di serie televisive scritte in Alto Adige

16/10/2017, 12:08

Nell'ambito del(Mercato Internazionale Audiovisivo) a Roma, IDM organizza l'Evento finale di RACCONTI #6, l'annuale Script Lab della Film Commission altoatesina rivolto allo sviluppo di sceneggiature per cinema e televisione, che quest'anno ha puntato su concept innovativi di serie TV.Gli autori di lingua italiana e tedesca, che hanno partecipato a questa 6a edizione del programma di scrittura, si sono incontrati nei mesi passati in Alto Adige nell'Hotel Kematen e nell'Hotel Wolfsgrubenersee, sulla splendida cornice dell'Altopiano del Renon, per lavorare sia in gruppo nella Writers' Room diretta dalla casa di produzione tedesca FFP New Media, sia attraverso il programma di Mentoring “High Concept, Low Budget”, per realizzare serie TV di alto livello e originalità con budget ridotti.Sabato 21 ottobre dalle 18.00 alle 19.00 nella Sala Giada dell'Hotel Bernini Bristol a Roma (Piazza Barberini, 23) sarà l'occasione per presentare a una platea di produttori italiani e internazionali i treatment sviluppati. I produttori interessati ad assistere ai Pitch potranno richiedere l'accredito mandando una mail a questo indirizzo [email protected] Durante questa sessione di pitching saranno presentati i 4 progetti di serie TV sviluppati nel programma di Mentoring “High Concept – Low Budget” di RACCONTI #6:- BLOODY MARY di Dario Bonamin, Francesca De Lisi e Federico Gnesini- HAPPY HEARTS & SMILING FACES di Joachim Braner- WOLFTRAP di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti- ZERO di Laura TamojI treatment di questi progetti sono stati sviluppati dagli sceneggiatori con la supervisione di alcuni esperti internazionali: Maria Feldman, Harold Valentin e John Yorke.A seguire ci sarà la Premiazione del progetto vincitore e la consegna dell'Award Panalight Südtirol Development (Premio di 3.000,00 Euro per la migliore delle 4 serie scritte durante il programma di Mentoring), finanziato dalla società rental altoatesina Panalight Südtirol.Per saperne di più su RACCONTI IDM Script Lab: racconti.idm-suedtirol.com