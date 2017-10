REGIONE PUGLIA - 12 Progetti Filmici finanziati attraverso il Fondo Apulia Film Fund

10/10/2017, 13:53

Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Culturali e Turistiche e Apulia Film Commission comunicano che sono stati resi pubblici gli esiti in graduatoria provvisoria della valutazione dei progetti ammessi, finanziati e non, pervenuti entro il 27 giugno 2017, afferenti alla seconda sessione dell’ultimo avviso pubblico Apulia Film Fund 2017 emanato dal dirigente della Sezione Economia della Cultura – Regione Puglia, titolare del POR Puglia 2014-2020 Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”." – ha sottolineato l’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia– "".Questi i numeri: tre registi e tre imprese di produzione, ai quali si affiancano le 365 unità lavorative pugliesi su 550 lavoratori totali, impiegate sui set per 277 giorni lavorativi su 541 giornate lavorative complessive.Delle 16 domande pervenute sono stati scelti 12 progetti filmici, alcuni dei quali hanno da poco terminato le riprese, altri tuttora in lavorazione o in procinto di iniziare la lavorazione nelle prossime settimane. Si tratta di 3 lungometraggi, 1 film tv, 1 serie tv, 4 cortometraggi, 2 cortometraggi di animazione e 1 documentario, con un finanziamento totale pari a 1.214.542,00 euro per un impatto preventivato sul territorio di 3.354.952,80 euro.Le riprese delle 12 produzioni finanziate toccano buona parte del territorio regionale. Tre sono i lungometraggi: “” (BiBi Film Tv Srl) di Karole Rita Di Tommaso (141.067,00 euro); “In viaggio con Adele” (Paco Cinematografica Srl) di Alessandro Capitani (191.406,45 euro); “” (prodotto dalla pugliese Altre Storie Srl) del regista pugliese Pippo Mezzapesa (258.206,30 euro). Si prosegue con il film tv “” (Pepito Produzioni Srl) di Fabrizio Costa (231.226,80 euro), la serie tv “” (Picomedia Srl) di Ricky Tognazzi (251.854,55 euro) e il documentario “” (Lazy Films Srl) di Michele Cinque ().Quattro, invece, sono i cortometraggi finanziati: “” (Lumen Films Srl) del regista pugliese Giulio Mastromauro (25mila euro); “” (Lapis Film Srl) di Edoardo Morabito (25mila euro); “” (della pugliese The Piranesi Experience Srl) del regista pugliese Michele Bertini Malgarini (24.910,90 euro); “” (della pugliese Pharos Film Company Srl) di Maria Bulzacchelli (25mila euro). Infine, i due cortometraggi di animazione: “” (La Sarraz Pictures Srl) di Lorenzo Latrofa (10.470,00 euro); “” (Sattva Films production and school Srl) di Francesco Filippi (25mila euro).La commissione tecnica di valutazione, in base al bando, è costituita con formula mista: il dirigente della Sezione, in qualità di presidente, un componente interno alla struttura regionale e tre professionisti di alto profilo: Annamaria Gallone, regista, produttrice ed esperta della Commissione Europea, Luca Bandirali, docente di Cinema, Fotografia e Televisione presso l’Università del Salento, nonché autore e conduttore della trasmissione radiofonica “Hollywood Party” in onda su Radio 3 RAI, e Bruno Zambardino, docente di Economia e Organizzazione dello Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma e consulente scientifico della DG Cinema del MiBACT presso gli organismi dell’Unione Europea.