I SASSI D'ORO II - I vincitori

La cerimonia di premiazione de "I Sassi d'Oro"



09/10/2017, 13:48

Da poco conclusa, con grandissimo successo, la seconda edizione de “”, la manifestazione culturale che, in una cornice unica al mondo - la città di Matera, capitale della cultura nel 2019 - ha acceso i riflettori sulle professionalità coinvolte nella filiera di produzione e post-produzione cinematografica e televisiva premiandone le migliori categorie.Nella splendida “Casa Cava”, nel cuore del centro storico della città dei Sassi, Giancarlo Magalli, affiancato dalla doppiatrice Monica Ward, ha condotto la serata di premiazione coinvolgendo e scherzando con i molti ospiti che si sono avvicendati sul palco di cristallo della splendida cava naturale. Prima fra tutti la madrina della serata, Rossella Brescia, accolta dal pubblico con grandissimo calore. La bella e simpaticaha ritirato ilsuo padre, per il doppiaggio di film italiano-inglese.per, per la sua fiction "", ambientata proprio a Matera e che ne ha esaltato la magica bellezza. Tra i premiatori,, a brevissimo al cinema con "", che hanno divertito il pubblico duettando con Magalli. In prima fila la giuria, tra i presenti Irene Bignardi, giornalista e critica cinematografica, l’attrice Silvia D’Amico e Paride Leporace, giornalista e direttore della Lucana Film Commission.Per la migliore edizione italiana d’autore è stata premiatacon “”.” di Paolo Sorrentino. A ritirare il riconoscimento è stato, direttore della squadra che ha curato il doppiaggio. Il premio alla memoria di, vincitore di un Oscar per il trucco con il film “” e scomparso nello scorso mese di gennaio, è stato consegnato al fratello Luigi. Nel corso della serata è stato premiato come miglior spot pubblicitario quello di “”. Ilè stato assegnato aper il film “” diche si è aggiudicato anche il riconoscimento per la. Quello diè stato dato aper il film “”. Ilè stato assegnato a, lucano di Baragiano che ricopre la carica di presidente di Unindustria.(che doppia tra le altre Nicole Kidman, Kate Winslet er Uma Thurman),, invece,(Gérard Depardieu, Al Pacino, Jeremy Irons).La cerimonia di premiazione ha concluso la tre giorni de “”. Un appuntamento che ha visto protagonisti giovani professionalità del Mezzogiorno coinvolti in un intenso programma di workshop e attività di laboratorio. Un progetto mai realizzato prima. Nel corso degli incontri, i partecipanti giunti non solo dalla Basilicata, ma anche della altre regioni limitrofe, hanno avuto modo tra l’altro di approfondire le tematiche della sottotitolazione per l’audiovisivo e le tecniche per le diverse categorie di non udenti.