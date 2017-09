L'INTRUSA - Leonardo Di Costanzo, due donne e la camorra

Valentina Vannino è "L'Intrusa" di Leonardo Di Costanzo



24/09/2017, 12:00

Stefano Amadio



, "La Masseria" un Centro per bambini lontano dalle logiche criminali, un microcosmo di tranquillità e legalità dove i palazzoni circostanti proiettano le loro ombre e fanno da mura difensive. I bambini giocano, fanno attività creative alternative alla “strada”, provano a imparare ad avere contatti umani con i coetanei fondati sulla conoscenza e non sulla prepotenza.Un elemento estraneo, intruso, mina l’equilibrio del Centro gestito da Giovanna (): è Maria (), la moglie di un camorrista appena arrestato, che vive ospite del Centro in una casetta posta al centro del giardino. Maria ha due figli, un neonato e una bambina di dieci anni che fatica a inserirsi sia a scuola sia al Centro a causa della fama del padre, autore di un omicidio nel quartiere che ha lasciato il segno per la sua ferocia.Per le circostanze, l’incontro tra le due donne,, diventa scontro con genitori dei altri bambini che non vogliono quella ingombrante presenza, silenziosa ma che, anche se nell’ombra, riesce a surriscaldare l’atmosfera.costruisce bene l’impalcatura, con qualche lentezza del cinema del reale italiano (ma non chiamiamolo documentario per non essere fraintesi), per arrivare allo scontro finale e a suggerire allo spettatore il dubbio morale della direttrice del Centro che è, in fondo, il dubbio di tutti: integrare nella legalità Maria e la figlia, in effetti anche loro in qualche modo vittime o lavorare per estirpare la camorra nell’unico modo possibile, eliminandone ogni traccia dalla vita della gente pulita." fa riflettere e coglie alcuni aspetti importanti, ma Di Costanzo sente in un paio di momenti la necessità di ribadire con scene esplicative questo dubbio che era chiaro comunque.Lo stile scelto è quello, come detto, del cinema verità (molto forte nell'area partenopea), ma è impossibile identificarlo con un genere, sia perché ricco di contaminazioni sia perché qualsiasi tentativo di etichettarlo, in senso positivo, viene sistematicamente contraddetto. Di certo non è uno stile nuovo o originale, di certo prende molto dal “cinema del reale” con il conseguente utilizzo di attori non del tutto professionisti, di certo non ha nulla a che fare con il genere Gomorra; forse, una struttura più cinematografica, tra sceneggiatura dialoghi e recitazione, avrebbe reso “L’Intrusa” un prodotto più godibile, riuscendo comunque a rimanere un interessante film d’autore, grazie allo sviluppo di un'intuizione semplice ma efficace.