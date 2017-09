L'INCREDIBILE VITA DI RICHARD GERE - In sala dal 28

Richard Gere in "L'Incredibile Vita di Norman" di Joseph Cedar



19/09/2017

Alessandra Alfonsi



Questa pellicola, contrariamente al pay-off del film, non rappresenta perla moderata ascesa e la tragica caduta di un faccendiere newyorchese, ma la moderata ascesa e il felice apice di un attore americano.Con "propone una delle sue migliori interpretazioni: da icona femminile (chi non vorrebbe un cavaliere come quello di "Pretty Woman" o di "Ufficiale e Gentiluomo") a perfetto imbroglione capace di mentire su tutto, anche sulla famiglia e sui figli, pur rimanendo di fondo una buona persona.Secondo l'analisi del regista, il ruolo di Norman Oppenheimer molto lontano dai ruoli cheinterpreta abitualmente: "trasformare Richard in Norman stato un lavoro delicato. Non volevamo lavorare troppo sul suo aspetto fisico, ma volevamo dargli qualcosa che modificasse il suo linguaggio del corpo, la sua percezione di s"."Norman - secondo l'analisi fatta dallo stesso attore - ha una fisicit molto particolare. Non un maschio alfa, non il tipo che flirta con le donne e fa il simpatico: piuttosto rigido e impacciato. sempre circondato di cose: cappotto e cappello, auricolari e valigetta sono sempre un po' stretti".il tipico personaggio newyorchese ebreo dell'upper west side: solitario, buffo, imbroglione totale. Insomma un vero attore in corsa per l'Oscar.