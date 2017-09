IN VIAGGIO CON ADELE - Iniziate le riprese del film di Capitani

Alessandro Capitani



12/09/2017, 12:09

Adele, una ragazza venticinquenne con la sindrome di Asperger, non ha mai conosciuto suo padre e vive da sempre sotto l’ala protettiva della mamma Margherita. Tutto cambia quando la sua esistenza viene stravolta proprio dalla morte improvvisa di quest’ultima. Abbandonata da tutti i parenti, che non hanno nessuna intenzione di prendersene cura, Adele incontrerà Aldo, un vecchio attore sessantacinquenne, convocato in Puglia proprio per un ultimo saluto alla defunta Margherita.E’ la vicenda che si racconta nel film “” diretto da Alessandro Capitani, regista che ha vinto il David di Donatello con il cortometraggio “, che a partire da lunedì 11 settembre e fino al 10 ottobre, si girerà in Puglia tra Ascoli Satriano, Foggia, Lucera, San Nicandro Garganico, Zapponeta, Torre Mileto e Borgo Mezzanone.Nato da un soggetto di Alessandro Haber, Tonino Zangardi e Nicola Guaglianone, quast’ultimo autore anche della sceneggiatura, il film vede come interpreti Alessandro Haber, Sara Serraiocco e Isabella Ferrari.Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con sostegno logistico di Apulia Film Commission, per la realizzazione del film sono impegnate 29 unità lavorative pugliesi.