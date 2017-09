LIBERAMI - Su Rai 3 il 3 settembre

02/09/2017, 15:48

Quarto appuntamento con Il Paese è reale, un nuovo ciclo di film documentari prodotti da Rai Cinema, che vuole raccontare l’Italia e la sua complessità attraverso gli occhi degli autori e dei registi italiani. Domenica 3 settembre alle 23.55 su Rai3 va in onda “” di Federica Di Giacomo, un film sul ritorno dell’esorcismo nel mondo contemporaneo, il nostro. Ogni anno sempre più persone chiamano “possessione” il loro malessere, in Italia, in Europa, nel mondo. La Chiesa risponde all’emergenza spirituale nominando un numero crescente di preti esorcisti e organizzando corsi di formazione. Padre Cataldo è un veterano, tra gli esorcisti più ricercati in Sicilia e non solo, celebre per una certa ruvidezza durante le sessioni di esorcismo. È la storia di un incontro fra la pratica esorcista e la vita quotidiana delle persone: i contrasti tra antico e contemporaneo, religioso e profano, risultano a tratti inquietanti a tratti esilaranti.