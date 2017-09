VENEZIA 74 - "Nato a Casal di Principe" interviste

Bruno Oliviero, regista di "Nato a Casal di Principe"



01/09/2017, 17:29

Stefano Amadio



è il fratello di Paolo, scomparso a 20 anni per mano della camorra. Sin dall'inizio la sua famiglia ha cominciato una ricerca disperata e continua.Dopo oltre 30 anni sono stati individuati e condannati i colpevoli dell'omicidio anche se il corpo del ragazzo non è mai stato ritrovato., attore a Roma sin dai primi anni '90, è riuscito finalmente a portare sullo schermo la storia di suo fratello e della sua famiglia."L'idea è nata nel 1989, quando rapirono mio fratello - dice Amedeo Letizia - I mesi successivi al rapimento sono stati mesi molto frustranti per me: io mi sentivo che potevo fare qualcosa, ma non ho potuto fare niente e nel film questo si vede. È nato da questo senso di colpa, questo malessere, questo dolore che mi sono portato avanti negli anni."Quando uscì il libro “Gomorra” di Saviano, si è creata nelle persone l'idea come se quelli di Casal di Principe fossero tutti criminali. Questa è stata la spinta per raccontare veramente quel periodo: non necessariamente chi subiva queste cose era un criminale. Quanti stavano per strada e sono rimasti uccisi? Io ho avuto la fortuna di poter raccontare questa storia grazie al mio lavoro e devo dire anche grazie a Paolo Zanuttini e a Minimum Fax perché, quando andammo a proporre la storia, loro hanno subito aderito.Il regista Bruno Oliviero ha portato la sua esperienza di documentarista nella realizzazione e nel tagli del film."All'inizio mi ha fatto paura - dice il regista - ma, avendo fatto molti documentari, il rapporto fra personaggio e persone vere è qualcosa che conosco, quindi avevo i mezzi per gestirla. Il film è stato scritto daed è stato fatto in una modalità non usuale per cinema italiano: degli sceneggiatori e un regista, che hanno lavorato a fondo lì sul posto, durante la preparazione"."Abbiamo fatto una preparazione, grazie ai produttori, lunghissima, è durata quasi 5 mesi. Questo ci ha dato la possibilità di scendere nella realtà di Casal di Principe sempre di più e aggiungere elementi che venivano dall'antropologia del luogo. Gli elementi che sono nel film sono quasi tutti reali. Ci sono piccole variazioni, per esigenze drammaturgiche, ma tutto quello che raccontiamo nel film è accaduto. Con gli attori siamo riusciti a fare molte prove e addirittura tre volte tutto il film di seguito, come fosse uno spettacolo teatrale. Questo ci ha aiutati molto".