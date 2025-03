30_____70 DOC FEST 5 - Dal 12 al 15 dicembre

2024 a Multisala Verdi di Vittorio Veneto

Si chiamaavrà luogo dal 12 al 15 dicembre 2024 al Multisala Verdi di Vittorio Veneto, e rappresenta un unicum in Italia e nel mondo: un boutique festival di documentari internazionali dedicato ai mediometraggi (dai 30 ai 70 minuti), di autori under 35 alla loro opera prima e che presentano il film per la prima volta in Italia.Il festival di documentari torna con un programma ricco e audace, esplorando tematiche che spaziano dalla giustizia sociale alla ricerca personale, dalla sperimentazione visiva alle riflessioni sull'identità. In anteprima nazionale e mondiale, ogni proiezione offrirà al pubblico un viaggio unico nel cuore di storie intime e collettive, affrontando i grandi temi del nostro tempo con prospettive innovative e sensibilità straordinarieIl festival è stato ideato e organizzato dal team di Piattaforma Lago e Pro Loco di Revine Lago, e reso possibile grazie al patrocinio e al contributo della Regione del Veneto e al patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Prodotto in collaborazione con Multisala Verdi e grazie al main sponsor Metalmont.Commenta, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto: ", direttrice e fondatrice del festival con Carlo Migotto dice: “Questo boutique festival (il primo in Italia) punta ad essere il primo approdo per un cinema di grande valore che però non ha ancora trovato una sua programmazione nelle sale italiane, da un lato. Dall’altro vogliamo contribuire ad avvicinare il pubblico ad una cinematografia incredibilmente potente ed innovativa”Continua, direttore e fondatore del festival: “”.Ad aprire il ricco programma della quarta edizione del festival, giovedì 12 dicembre 2024 alle 21 il film evento “” il documentario messicano di Adriana Otero e Robin Canul che dopo aver fatto il giro del mondo arriva in Italia per la prima volta a Vittorio Veneto - un film incredibile che racconta la lotta di alcuni coltivatori messicani contro le autorità e la multinazionale Monsanto.Dai villaggi messicani in lotta contro le multinazionali in "", all’irresistibile vitalità di Lulla La Polaca in "", passando per le tensioni contemporanee del Presepe Vivente (di Revine Lago) in "", ogni documentario è una finestra su mondi che sfidano confini geografici, generazionali e stilistici.L’approfondimento sull’arte e la cultura sorda con "" porta al centro la percezione visiva, mentre "" e "" ci raccontano storie di isolamento, creatività e resilienza in modi inaspettati. Le sfide della crescita, dell’amicizia e della memoria emergono invece in "" e "".La sperimentazione e il coraggio narrativo dominano le proiezioni specialicon "" e "", mentre l’attivismo e le scelte radicali vengono esplorati in Rideremo di noi stessi. Infine, con Ans e l’Universo, la spiritualità si intreccia con l’extraterrestre, spingendo lo spettatore oltre i confini dell’ordinario.Da venerdì 13 dicembre fino a domenica 15 dicembre i film del concorso ufficiale tutti in anteprima nazionale (e mondiale) molti dei quali verranno presentati proprio dai registi che saranno a Vittorio Veneto nei giorni del festival. Il festival si chiuderà con la cerimonia di premiazione il 15 dicembre seguita dall’evento speciale “Cartoline dall’Italia impossibile” il cineconcerto con i visual del talento creativo Retrobizzarro (per la prima volta portati al cinema) e le musiche eseguite dal vivo dai Radical Cut.Quest’anno la giuria del Festival si arricchisce della prospettiva e del talento di tre figure straordinarie: Giulia Agostini, Elena Griggio e Bianca Vallino.08/12/2024, 19:37