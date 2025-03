VISIONI SARDE NEL MONDO - Successo per la tappa a Marsiglia

Continua il percorso fortunato diSabato 7 dicembre 2024 ha avuto luogo a Marsiglia, presso il Centro Comunale di Animazione Michel Lévy, una serata cinematografica dedicata al cinema in formato breve prodotto in Sardegna. L’incontro ha suscitato l'interesse del pubblico, curioso di scoprire la Sardegna, il suo patrimonio culturale, la lingua e il suo territorio.Con l'organizzazione dell'Associazione Culturale PASSAPAROLA in collaborazione con il Comites di Marsiglia sono stati proiettati in lingua originale, sottotitolati in italiano e inglese nove cortometraggi: "" di Joe Juanne Piras, "" di Michela Anedda, "" di Nicola Camoglio, "" di Francesco Tomba, Chiara Tesser, "" di Gianni Cesaraccio, "" di Daniele Arca, "" di Ludovica Zedda, "" di Gabriele Brundu e "" di Francesco Piras.".- ha dichiarato, dinamica organizzatrice della serata cinematografica - "".08/12/2024, 18:36