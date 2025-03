ROMA CREATIVE CONTEST 13 - Dal 3 al 9 dicembre

Torna a Roma dal 3 al 9 dicembre 2024 il, Festival Internazionale di cortometraggi giunto alla tredicesima edizione, ideato e realizzato da Image Hunters. Il concorso nasce dalla volontà di creare uno spazio di promozione e confronto, capace di mettere in connessione i giovani talenti con le più importanti figure del settore italiano ed estero.Il RCC si svolgerà in quattro date nelle sale del Cinema Intrastevere (3 e 4 dicembre 2024), dello Spazio Scena (8 dicembre 2024) e del Cinema Troisi (9 dicembre 2024), tutte situate nel quartiere Trastevere.La giuria, composta da Paolo Genovese (regista e sceneggiatore), Paolo Carnera (direttore della fotografia), Francesco Gheghi (attore), Carlo Cresto-Dina (CEO e producer Tempesta), Giulia Moretti (responsabile sviluppo progetti e coproduzioni I Wonder), Nicola Prosatore (regista), assegnerà i seguenti premi: Miglior Corto Italiano, Miglior Corto Internazionale, Miglior Corto d'Animazione, Miglior Corto Documentario, Miglior Videoclip, oltre a diversi premi tecnici. Leone Film Group, main partner dell’evento, assegnerà un premio speciale al miglior corto.L’intero evento sarà presentato dall’attore e sceneggiatore romano Francesco Marioni e dalla presentatrice e speaker radiofonica Martina Martorano.Martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, a partire dalle 20:30, al Cinema Intrastevere verranno proiettati, in due serate, i primi quattordici cortometraggi in concorso divisi in tre sezioni:: SUPERBI di Nikola Brunelli, UN LAVORETTO FACILE FACILE di Giovanni Boscolo, WASTED di Tobia Passigato, MAJONEZE di Giulia Grandinetti, BLUE WHALE di Lorenzo Corvino, PHANTOM di Gabriele Manzoni;: BLOOD TIES di Hakim Atoui (Francia), MEAT PUPPET di Eros V (Regno Unito), SINCOPAT di Pol Diggler (Spagna), HIGHER POWER di Kurt Andrew Schneider (Usa), THE MOVE di Eric Kissack (Usa);: PLAYING GOD di Matteo Burani (Italia), DAGON di Paolo Gaudio (Italia), QUOTA di Job, Joris & Marieke's (Olanda).Durante le prime due serate gli spettatori avranno l’opportunità di visionare le opere in concorso e di decretare il vincitore dell’ambito Premio del Pubblico.L’8 dicembre la manifestazione proseguirà con un Open Day ad ingresso gratuito, presso lo Spazio Scena, dalle 11:00 alle 23:00.La giornata, dedicata alla creatività, al cinema e al talento, prevede un workshop sul make-up prostetico, incentrato sul mondo degli effetti speciali e la loro messa in scena, in collaborazione con la casa di produzione Baburka Cinema Craft e un talk sui Fondi regionali, il Tax Credit e i Selettivi a cura di Simone Gandolfo di Titanus Production.Nella seconda parte della giornata sarà possibile partecipare a due incontri, uno sulla professione del Location Manager con Piernicola Pinnola, ed uno sull’utilizzo dell’AI nell’audiovisivo con Alessandro Bavari. Maggiori dettagli sugli orari e le modalità di prenotazione saranno visibili in programma.Durante l’Open Day si terrà anche la premiazione del vincitore della scorsa edizione dello Screenplay Contest, concorso dedicato agli sceneggiatori.In chiusura di giornata, infine, sono previste la visione dei cortometraggi fuori concorso e la proiezione e premiazione degli short documentari in concorso e dei videoclip.Per concludere, il 9 dicembre la premiazione dei vincitori avrà luogo, per il secondo anno, presso il Cinema Troisi a partire dalle 21:00. In sala sarà presente la giuria per consegnare i premi in palio, incontrare i registi in gara e il pubblico.27/11/2024, 11:56