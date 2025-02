FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE 25

- In anteprima "Le stanze di Nausicaa"

, girato tra marzo e luglio 2024, chiude una trilogia pugliese composta dai già premiati Il misuratore del Mondo (2021) e Alma diletta (2022). Dopo essere entrato ufficialmente in concorso per il Premio David di Donatello 2025 è in concorso nella sezione Puglia Show deldove è proiettato in anteprima mondiale.L’incontro con Nausicaa cambierà Nessuno, un uomo che vorrebbe tornare al Novecento da cui è naufragato.Spiega il regista: "Le stanze di Nausicaa è il capitolo conclusivo della trilogia pugliese. Per raccontare questa storia siamo tornati a Masseria Jesce (Altamura), dove il progetto è cominciato nel 2021 con Il misuratore del Mondo. Nausicaa, la custode delle navi e del viaggio, è un personaggio-chiave nell’Odissea omerica e in questo caso è la custode del tempo e dello spazio, l’artefice di una conversione (non soltanto la giovane principessa innamorata di Ulisse, come spesso viene ridimensionata). Il nostro Nessuno dovrà compiere una scelta: tornare al Novecento da cui è naufragato o conoscere la santità che ha già reso Nausicaa eterna e parte della natura di cui conosce e indovina tutti i segreti, poiché ne ha compreso il linguaggio".11/11/2024, 08:43