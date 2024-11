PREMIO FAUSTO ROSSANO 10 - I finalisti

17/11/2024, 09:58

Č finalmente disponibile l'elenco dei finalisti dellaCinque le categorie che saranno premiate durante il festival che prenderŕ il via venerdě 29 novembre all'Istituto Francese Grenoble di Napoli.Di seguito l'elenco completo di tutte le categorie finaliste:- As easy as closing your eyes (Stati Uniti, 2024, 20’) di Parker Croft- Esto no es Noruega (Spagna, 2023, 18’) di Alicia Albares e Paco Cavero- It Turns Blue (Iran, 2023, 15’) di Shadi Karamroudi- Koors (Sud Africa, 2023, 10’) di Bianca Bothma- Prova d’amore (Italia, 2024, 12’) di Denis Nazzari- Ronde Nocturne (Francia, 2024, 19’) di Valentina Casadei- Sette minuti (Italia, 2024, 15’) di Alessia Bottone- Son (Iran, 2024, 18’) di Saman Hosseinpour- Spider-zan (Iran, 2023, 13’) di Maryam Khodabakhsh- Valga la Redundancia (Portorico, 2024, 15’) di Coraly Santaliz- A piedi nudi (Italia, 2024, 15’) di Luca Esposito- Api (Italia, 2023, 20’) di Luca Ciriello- Fame (Italia, 2024, 9’) di Alessandro Ragosta- Fucking boobs e mani a terra (Italia, 2024, 20’) di Paolo Cipolletta- La giustificazione (Italia, 2023,17’) di Alex Marano- La notte č un giorno dispari (Italia, 2024, 20’) di Vincenzo Giordano- Marcus & Mathias (Italia, 2024, 20’) Maurizio Dall'Acqua- Medley (Italia, 2024, 18’) di Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis- Pocho (Italia, 2023, 18’) di Antonio Ruocco- Robert Mutt (Italia, 2022, 16’) di Fiorenzo Brancaccio- Atrapa Fantasmas (Messico, 2023, 14’) di Maria Ramírez Renero (SAE Institute México)- Bolour (Iran, 2024, 16’) di Helia Behrooz (California State University, Northridge)- Busco-me (Brasile, 19’) di Maria Camila Ortiz, Suelen Rodrigues, Felipe Chiaretti, Santiago Mendez (Federal University of Latin American Integration)- Half the world is sleeping (Regno Unito, 2024, 14’) di Yuchen Peng (University of Nottingham Ningbo, China)- Il respiro del diavolo (Italia, 2023, 13’) di Enrica Ermini (Accademia di Cinema e Televisione Griffith)- Three women named Svetlana (Paesi Bassi, 2024, 14’) di Natalia Boorsma (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)- Alla scoperta del territorio. E altri luoghi accoglienti (Italia, 2024, 14') di Caterina Fattori- Domani č un altro giorno (Italia, 2023, 20’) di Elisabetta Dini- Lo Spiraglio (Italia, 2024, 14') di Federico Angeli, Diego Di Gianvito, Nicola Ferri, Claudio Fratticci, Alessandro Patrignanelli- Core (Taiwan, 2024, 7’) di Chen Yu-Hsiang- Do we have a chance? (Italia, 2022, 5’) di Valentina Galdi- Re:Place (Taiwan, 2024, 10’) di Jing-Xiang e Jia-Cheng- Spray (Taiwan, 2024, 4’) di Shiue-Jen Chang- The Journey (Iran, 2024, 3’) di Nahid Elhami Rad- Undertow (Stati Uniti, 2024, 2’) di Justin Taylor- Vending machine merchant (Regno Unito, Cina, 2023, 4’) di ZiXin Yin