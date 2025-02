5 NANOMOLI - IL SOGNO OLIMPICO DI UNA DONNA TRANS - Il film in tour

è la prima atleta transgender al mondo a competere alle Paralimpiadi. A Parigi 2024 ha conquistato le semifinali dei 200 e 400 metri nella categoria T12 - ipovedenti, e la sua performance sportiva e il grande messaggio di inclusione che rappresenta hanno attratto l’attenzione dei media di tutto il mondo. Dopo questo traguardo epocale l’atleta paralimpica porta in tour il film documentario, dedicato alla sua straordinaria storia.Il film racconta la vicenda sportiva e umana di Valentina a partire dal 2019, quando l’atleta ha intrapreso la terapia ormonale e il suo percorso di transizione verso il genere femminile. Da allora Valentina ha lottato strenuamente per vedere riconosciuto il suo diritto, sancito dai regolamenti sportivi internazionali, di poter gareggiare nella categoria femminile. Oggi la battaglia di Valentina è di esempio per molte persone che vedono nello sport una possibilità di inclusione e di affermazione della propria identità.A partire dal 5 novembre Valentina Petrillo accompagnerà le proiezioni del film insieme ai registi e incontrerà il pubblico. Le proiezioni sono organizzate in collaborazione con diverse istituzioni e associazioni del territorio, e culmineranno il 5 dicembre con una grande serata-evento a Napoli, città natale di Valentina.Ecco tutte le date:5/11 Mediateca di San Lazzaro (BO), in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena10/11 Teatro Bismantova, Castelnovo né Monti (RE) in collaborazione con il Comune di Castelnovo né Monti11/11 Multisala Novecento, Cavriago (RE) proiezione per le scuole nell’ambito del Reggio Film Festival15/11 Cinema Teatro Biagi D’Antona, Castel Maggiore (BO), in collaborazione con il progetto Zona Franca19/11 Cinema Capitol, Bergamo, in collaborazione con CIVES Arcigay Bergamo, UISP, ASD Omero Bergamo, Comune di Bergamo, Tavolo contro omolesbobintrasfobia20/11 Cinema Fratelli Marx, Torino, in collaborazione con il Comune di Torino21/11 Cinema Méliès, Perugia, in collaborazione con l’Associazione Omphalos23/11 Biblioteca di Omegna (VCO) in collaborazione con Arcigay Nuovi Colori e Muttolina28/11 Florence Queer Film Festival, Firenze30/11 Teatro Ariston, Carpi (MO) in collaborazione con Circolo Ricreativo Bruno Mora e ARCI Modena5/12 Teatro Galleria Toledo, Napoli, in collaborazione con ONIG, UISP, Ordine Psicologi della Campania, Sinapsi - Centro di Ateneo, Genere Identità Cultura.04/11/2024, 09:12