VISIONI SARDE NEL MONDO - Il 21 ottobre

a Cagliari e a Santa Teresa Gallura

Prosegue di successo in successo il lungo tour di. Il 21 ottobre sarà contemporaneamente a Cagliari e a Santa Teresa Gallura.Per Il Cineclub Fedic di Cagliari questa del 21 è la seconda parte della rassegna; è invece la prima per la splendida cittadina gallurese che bisserà l'incontro giovedì 24.A Santa Teresa Gallura negli spazi della Medioteca Comunale in via del Porto 47 lunedì 21 ottobre saranno proposti:- "" di Michela Anedda. Due cugini sono diversissimi: uno è pulito e ordinato, l’altro è sporco e irriverente. I due, giocando, trovano un modo per andare oltre le apparenze;di Joe Juanne Piras. Thriller drammatico che racconta di una psicologa infantile alle prese con un caso molto delicato e complesso;- ""i di Nicola Camoglio. Una coppia viene a contatto con una banda di rapitori, sperimentando sulla propria pelle la realtà incerta degli anni '70 in Sardegna;- "" di Francesco Tomba, Chiara Tesser. Un avido prete e un astuto cieco avviano una lunga trattativa che porterà la furbizia di uno a prevalere sull'avarizia dell'altro;- "" di Gianni Cesaraccio. Quattro ex soldati malati terminali compiono una rapina dietro l’altra per dare dignità ai loro ultimi giorni.Il programma del 24 ottobre prevede:- "" di Daniele Arca. Due amici affrontano alcune sfide che metteranno a dura prova il loro coraggio, la loro concezione della vita e il loro rapporto con la morte;- "" di Ludovica Zedda. Un confronto tra generazioni e la difficoltà di trovare un equilibrio tra sogno e realtà, nella cornice senza tempo di una spiaggia deserta;- "" di Gabriele Brundu. Un bambino di 9 anni si ritrova a dover ristabilire un equilibrio nella sua vita dopo un evento sconvolgente che mette a dura prova il suo spirito gioviale;- "" di Francesco Piras. Un'invasione di cavallette costringe un allevatore ad abbandonare l'attività e ad affrontare l'impossibile passaggio di testimone con il figlio.Entrambe le serate inizieranno alle ore 17:00.La rassegna "" è nata nel 2014 quale sezione dello storico Festival "Visioni Italiane" organizzato dalla Cineteca di Bologna che, quest'anno, ne cura la distribuzione con il sostegno del Circolo "Giuseppe Dessì'" di Vercelli e di Sardegna Film Commission. Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro nell’ambito del programma annuale emigrazione 2023 di cui alla legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991 “EMIGRAZIONE”.17/10/2024, 21:10