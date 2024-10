CORTOLOVERE 26 - Tutti i premiati

29/09/2024, 15:27

Si è concluso sabato 28 settembre 2024, ildiretto da Gianni Canova, con la serata di premiazione al Teatro Cinema Crystal di Lovere (BG) sul lago d’Iseo. La Giuria, dopo aver visionato le 12 opere in selezione ufficiale, ha assegnato il(€ 2.000) a “” dell’irlandese Alfie Dale, alla(€ 1.000) a “” di Shimrit Eldis, al miglior film di animazione a “” di Rich Farris e ala “” di Francesco Clerici e Tommaso Barbaro.Della Giuria del concorso internazionale hanno fatto parte il regista Riccardo Milani, l’attrice e regista Michela Andreozzi e lo scenografo Giancarlo Basili.Ilè andato a “” del giordanoTariq Rimawi.Per il- dedicato a promuovere i giovani talenti e valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del Lago d’Iseo, proponendo il territorio lacustre tipico come possibile location al cinema italiano - la Giuria è stata composta da Roberta Torre e da Gianni Canova, direttore artistico della rassegna. Sono state tre le troupe selezionate negli ultimi mesi (tutte con partecipanti di età inferiore ai 35 anni) e coinvolte nei lavori finali del concorso, che si sono svolti nell’ultima settimana, durante il festival.I finalisti sono “” di Andrea Maddalena Bernardi, “” di Giulia Borges Cafagna e “” di Andrea Paracchini.Il” è stato assegnato a “L'oracolo” della vicentina Andrea Maddalena Bernardi, classe 1998.Durante la serata, oltre alla consegna dei riconoscimenti per i concorsi Internazionale e Occhi sul Lago, è stato consegnato il premio di questa edizione alla, autrice e regista, scrittrice e attrice, una delle artiste più eclettiche del panorama italiano.CRUSTS di Alfie Dale (10’, Irlanda)Motivazione – “”.LIP VIRGIN di Shimrit Eldis (12', Israele)Motivazione – “.”FROM THE TOP di Rich Farris (8’,United Kingdom)Motivazione – “".ICE BUILDERS di Francesco Clerici e Tommaso Barbaro (15’, Italia)Motivazione – “”.ZOO di Tariq Rimawi (8’, Giordania)L'ORACOLO di Andrea Maddalena Bernardi