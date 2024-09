CHIAVI DI CINECITTA' - A Sophia Loren

21/09/2024, 08:32

Un omaggio speciale da parte di Ministero della Cultura, Cinecittà e Archivio Luce per celebrarein occasione del suo novantesimo compleanno: il Sottosegretario alla Culturae la Presidente di Cinecittàhanno consegnato alla stella italiana tra le più brillanti di sempre la prima “”, a lei dedicata. Nella sua Roma natia, un riconoscimento al suo eccezionale contributo alla cinematografia mondiale.La cerimonia, che si è tenuta al The Space Cinema Moderno nel corso di un evento strettamente privato organizzato in collaborazione con la famiglia, ha visto la partecipazione dei figli Edoardo e Carlo Ponti e di numerosi amici dell’artista arrivati nella Capitale per festeggiarla, tra cui Zubin Mehta, Aurelio De Laurentiis, Christian De Sica, Trudie Styler, Claudia Gerini, Greta Scarano, Margareth Madè, Silvia Damiani, Tomas Arana, Franco Nero, Carlo Poggioli, Nancy Brilli, Mara Venier, Al Bano, Gigi D’Alessio. A farle gli auguri dal palco, Enrico Lo Verso, Ferzan Özpetek, Laura Delli Colli, Ibrahim Gueye, mentre una dedica in musica firmata Sting è giunta all’attrice con un video registrato, Every Little Thing She does is Magic.In chiusura, la proiezione dell’episodio “” tratto dal film “” (1954) di Vittorio De Sica nella nuova versione restaurata in 4K da Luce Cinecittà e Filmauro, presentata in prima mondiale in preapertura dell’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.L’iniziativa rientra tra quelle promosse quest’anno da Cinecittà in Italia e all’estero per la ricorrenza dei. Dopo la retrospettiva dedicata all’artista lo scorso giugno a New York, organizzata in collaborazione con il Lincoln Center, e l’omaggio messo in campo con l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, il prossimo appuntamento è fissato per novembre a Los Angeles, dove è in programma un’ampia retrospettiva all’Academy Museum of Motion Pictures, che sarà l’occasione per presentare in anteprima un altro dei restauri di pellicole con protagonista la grande diva realizzati nel 2024 da Cinecittà, il film “Sabato, domenica e lunedì”.Queste le motivazioni del riconoscimento a Sophia Loren: ""., Sottosegretario alla Cultura: “”., Presidente Cinecittà: “”.Ha dichiarato: “”.Realizzata interamente a mano in bronzo patinato dallo scultore Dante Mortet, la chiave riproduce l’iconico ingresso di Cinecittà. A partire da questo primo esemplare sarà consegnata a personalità italiane ed internazionali che hanno lasciato un'impronta indelebile nel cinema..” .ha continuatoera emozionatissimo e temeva di non poter finire la lettura, ma poi invece ce l ha fatta e ha letto un testo: "