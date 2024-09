CINEGREEN 1 - Il 26 e 27 settembre a Milano

18/09/2024, 18:10

Laè da sempre uno degli appuntamenti più attesi per tutti coloro che sono appassionati alla sostenibilità ed attenti all’ambiente. Quest'anno, tra le diverse manifestazioni che animeranno la città, nasce un evento che promette di catturare particolarmente l'attenzione:, in programma il 26 e 27 settembre presso il Notorious Cinemas Gloria di Corso Vercelli - Milano, due giornate di incontri e proiezioni che uniscono il fascino del cinema con l’impegno delle aziende verso un futuro più sostenibile.Cinegreen non è solo un evento che celebra la sostenibilità attraverso il grande schermo, ma è anche un esempio su come sia possibile organizzare manifestazioni a basso impatto ambientale: grazie alla partnership con ClimatePartner, l'evento sarà infatti Carbon Neutral: tutte le emissioni di carbonio generate durante la manifestazione saranno quindi compensate attraverso l’investimento in un progetto per il clima. Questo impegno riflette la serietà con cui gli organizzatori affrontano le questioni ambientali e dimostra che anche le grandi manifestazioni possono essere organizzate con un minor impatto ecologico.Le due giornate offriranno sia momenti di approfondimento per coinvolgere e ispirare gli ospiti istituzionali e il pubblico che occasioni di divertimento con le anteprime sul grande schermo.Si parte il 26 settembre con un’intervista esclusiva a Giovanna Iannantuoni, Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.L’approfondimento, condotto da Pierluigi Sassi, Presidente Earth Day Italia, giornalista economico ambientale per l’Osservatore Romano ed esperto riconosciuto nel campo della sostenibilità, affronterà il ruolo dei giovani all’interno delle grandi sfide globali alla luce delle risultanze del Summit sul Futuro di New York.Dopo l’intervista, la conduzione si arricchirà di Claudia Segre, figura di spicco nel campo della finanza e fondatrice della Global Thinking Foundation, per un talk che, insieme a illustri esponenti del mondo delle istituzioni, dell’economia e del terzo settore, esplorerà la necessità di una nuova alleanza tra le componenti della società per far fronte alle istanze poste a tutti i livelli dalla transizione ecologica e digitale, dalla necessità di cambiare il sistema economico produttivo, alle sfide educative, al tema delle disuguaglianze sociali e di genere.Il programma della prima giornata si conclude alle 20:00 con l’anteprima del film d’animazione "", diretto da Chris Sanders e distribuito da Universal Pictures International Italy, in uscita nelle sale il prossimo 10 ottobre. Il film racconta le avventure di Roz, un robot che dopo un naufragio si ritrova su un'isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli animali dell'isola, e diventando il genitore adottivo di un’ochetta orfana. La storia di Roz è una metafora di adattamento e resilienza, e il film promette di essere non solo divertente ma anche educativo, sottolineando il tema della sostenibilità in un contesto familiare.Un ulteriore appuntamento attende il pubblico il 27 settembre: alle ore 20:00 verrà proiettato il docu-film "" scritto e diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani per MAC FILM: nasce da un’idea di Claudia Segre per diffondere la conoscenza della violenza economica di genere, delle sue conseguenze devastanti, attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi.La proiezione verrà preceduta da una performance di tango argentino di Sophie Sperling & Francis Aguilar e sara introdotta da Claudia Segre e da altri illustri ospiti tra i quali il regista Antonio Silvestre, l’Avvocato Elisabetta Aldrovandi e l’attrice e testimonial Giulia Cappelletti.è realizzato grazie alla collaborazione tra Technology & Communication e Echo, due realtà di primo piano nel panorama della comunicazione sostenibile in Italia. Partner dell’evento sono anche Notorious Cinemas (che conferma il suo impegno green come Circuito cinematografico e del Gruppo di cui fa parte) e ClimatePartner. Media partner è il portale Easy4green www.easy4green.it , progetto di comunicazione di Massimiliano Langs.