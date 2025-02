MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL 21 - I premi

Sono stati consegnati ieri sera sul palco dell’arena Porto di Catanzaro i premi della ventunesima edizione del. La rassegna cinematografica, ideata e diretta da Gianvito Casadonte, con le preziose consulenze dei giornalisti cinematografici Silvia Bizio e Antonio Capellupo, è stata sostenuta dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria - brand della Regione Calabria - Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, in collaborazione con Yes Start Up Calabria e Lilt - Lega Italiana per la lotta contro il cancro.La giuria presieduta da Michele Alhaique e composta da Lucrezia Guidone, Francesco Brandi, Dino Abbrescia, Letizia Toni e Ivan Carlei ha assegnato a “” di Michele Riondino lacon le seguenti motivazioni: “”.ha vinto anche il riconoscimento per la: "" - ha spiegato la giuria - "".Un terzo riconoscimento per il film è stato consegnato alla”.Laè andata aper il suo “” consegnata dal Presidente della Calabria Film Commission Antonio Giulio Grande. Questa la motivazione: “”.Ilè andato ad ex equo a, protagonisti del film “” di Gianluca Santoni, a ritirare il riconoscimento il piccolo Francesco: “”.Unaè andata al film “” di Francesco Frangipane, che ha vinto anche il, dedicato al compianto regista calabrese. “”.Ilè andato a “” di Luca Calvetta “”. Presenti sul palco i membri della giuria, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Antonella Iunti, la responsabile regionale delle Consulte provinciali studentesche Franca Falduto e gli studenti in rappresentanza del coordinamento regionale delle Consulte.La giuria- presieduta da Cinzia CH Torrini e composta da Cristina Rambaldi ed Enzo Sisti - ha premiato invece “” (“Come fratelli”) di Lay Jin Ong: “”.a “” di Amjad Al Rasheed “”.È stato consegnato durante la serata anche il- nato dalla collaborazione tra Legambiente Catanzaro e il Clorofilla Film Festival- consegnato dal presidente Francesco Blandi al film “” di Sara Del Dot.per “” di Luigi Grispello e “” di Marina Resta.Nel corso della serata, a ricevere laè stato anche il registala cui carriera – ha detto la co-direttrice artistica del MGFF e curatrice della sezione internazionale Silvia Bizio - è fonte di ispirazione per tutti i giovani che sognano di lavorare nel mondo del cinema”. “”.Laè stata consegnata dal Direttore Cinema e Serie Tv Rai Adriano De Maio al regista Giorgio Verdelli.Nel corso della rassegna, sono stati insigniti della Colonna d’Oro personaggi del calibro di Kevin Costner, Tim Robbins, Michel Platini, Jerry Calà, Madalina Ghenea, Giulio Golia. La Vela del Successo è stata consegnata a Letizia Toni e a Cettina Stanizzi (LILT).una delle cantanti emergenti più apprezzate del momento e madrina del 21esimo MGFF, al termine della cerimonia ha regalato al pubblico una performance musicale.”. Sul palco anche il ritorno dello psicoterapeuta Salvo Noe’ e la presenza del vicepresidente della giunta regionale della Calabria, Filippo Pietropaolo.Lo spettacolo non finisce qui: stasera all’arena Porto, alle ore 21,, storico conduttore del programma di inchiesta Report in onda su Rai3, presenterà il suo libro “La Scelta” e riceverà la. Seguirà la proiezione di “”, a trent’anni dall’uscita al cinema. Il film ha come protagonista il Premio Oscar Tim Robbins, prestigioso ospite di questa edizione.04/08/2024, 14:33