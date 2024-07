MORTO ROBERTO HERLITZKA - Si è spento a 86 anni

31/07/2024, 20:07

Simone Pinchiorri



E' deceduto stamani a Roma, all'età di 86 anni, l'attore Roberto Herlitzka, nato a Torino il 2 ottobre 1937.Di origine ebraica, emigrato in Italia da Brno in Cecoslovacchia, sposato brevemente con Micaela Berruti per poi rifugiarsi con la famiglia in Argentina riuscendo così a sfuggire alle Leggi Razziali del 1938 e lì risposarsi con la pittrice Giorgina Lattes. In seguito torna in Piemonte diplomandosi all'Accademia d'Arte Drammatica. dal 1960 inizia a calcare i palcoscenici teatrali, lavorando con Luca Ronconi, Antonio Calenda, Gabriele Lavia, Gianfranco De Bosio, Luigi Squarzina, Mario Missiroli e Lina Wermueller.Al cinema h esordito proprio con Lina Wertmueller nel 1973 in "", per , poi, recitare in più di 60 film. Da ricordare le sue interpretazioni in "" di Emidio Greco, "", "", "", "", "", "", "" e "", quest'ultimi diretto da Marco Bellocchio. Lavora anche con Paolo Sorrentino in "" e in "" e in "con Robereto Andò.Tra i premi vinti per il cinema, ricordiamo Premio Pasinetti nel 2023 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il David di Donatello ed il Nastro d'Argento per la sua interpretazione di Aldo Moro in "".Ci lascia un attore gentile e garbato, un signore del cinema e del teatro italiano.