LOCARNO 77 - La presenza di Rai Cinema

10/07/2024, 12:23

Rai Cinema partecipa alcon cinque titoli, tra film e film documentari, che ha contribuito a produrre: LA VITA ACCANTO di Marco Tullio Giordana, LUCE di Silvia Luzi e Luca Bellino, SULLA TERRA LEGGERI di Sara Fgaier, LE DÉLUGE di Gianluca Jodice e REAL di Adele Tulli.Marco Tullio Giordana presenta il suo nuovo film, LA VITA ACCANTO, selezionato nel Fuori Concorso, e ispirato al romanzo di Mariapia Veladiano. Racconta di una ricca famiglia degli anni ‘80 in cui segreti inconfessabili e sensi di colpa si intrecciano a grande talento e voglia di riscatto. A dare volto a questa storia un cast di livello con Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Beatrice Barison, Sara Ciocca, Michela Cescon. Il film è una produzione Kavac Film, IBC Movie e One Art con Rai Cinema e uscirà in sala in Italia dal 22 agosto con 01 Distribution.Nel Concorso Internazionale, LUCE di Silvia Luzi e Luca Bellino che, in questa opera seconda, riprendono temi a loro cari come la famiglia e il lavoro, e riflettono su quei fragili confini tra il vero e il falso. Interpretato da Marianna Fontana, il film è una produzione Bokeh Film, Stemal Entertainment con Rai Cinema. Una giovane donna e una voce al telefono, in un sud Italia freddo e montagnoso. Una linea sottile separa i bisogni dai desideri e l’immaginazione dalla realtà.Sempre nel Concorso Internazionale l’opera prima di Sara Fgaier, SULLA TERRA LEGGERI, una produzione Limen, Avventurosa, Dugong films con Rai Cinema. Gian lotta contro l’oscurità di una recente e improvvisa amnesia. Miriam, la figlia che non riconosce, gli consegna un diario, scritto a vent’anni, che ruota tutto intorno alla ragazza con cui ha scoperto l’amore nell'arco di una notte. Cosa succede se dimentichiamo l’amore della nostra vita? Il film – che vede tra gli interpreti Andrea Renzi, Sara Serraiocco, Emilio Scarpa, Lise Lomi - sarà distribuito in Italia da Luce Cinecittà e da Rai Cinema International Distribution all’estero.Selezionato nella sezione Piazza Grande, LE DÉLUGE di Gianluca Jodice è il film di apertura del Festival e racconta gli ultimi giorni dei reali di Francia, Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta (interpretati da Guillaume Canet e Melanie Laurent), imprigionati insieme ai loro figli e in attesa del processo. Un film sulla fine di quell'assolutismo e di quella monarchia che sembrava non potesse arrivare mai, che mette a nudo due tra le icone più universali della Storia, per la prima volta davanti al popolo, a sé stessi, e all’umanità. Il film è una produzione Italia-Francia, Ascent Film con Rai Cinema e Adler in coproduzione con Quad e uscirà in sala in Italia distribuito da Bim.Infine, nel Concorso della sezione Cineasti del Presente, c’è REAL, il nuovo film documentario di Adele Tulli, una produzione Pepito Produzioni e FilmAffair con Rai Cinema e Luce Cinecittà, quest’ultimo anche distributore del film in Italia. Dopo Normal, Adele Tulli scrive e dirige un nuovo viaggio visionario, poetico e inatteso dentro un mondo in cui siamo quotidianamente immersi, divenuto talmente abituale da non farci rendere conto quanto sia sconosciuto ed estraniante: il mondo digitale.Qui di seguito il dettaglio dei titoli che Rai Cinema presenterà al Festival di Locarno 2024:Fuori Concorsoregia di MARCO TULLIO GIORDANAproduzione: Kavac Film, IBC Movie, One Art con Rai Cinema, con il sostegno di Veneto Film Commission, con il patrocinio di Città e Provincia di Vicenzacast: Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Beatrice Barison, Sara Ciocca, Michela Cescondistributore italiano: 01 Distributiondata di uscita: 22 agosto 2024vendite internazionali: IntramoviesConcorso Internazionaleregia di SILVIA LUZI, LUCA BELLINOproduzione: Bokeh Film, Stemal Entertainment con Rai Cinema, con il contributo di MIC - DG CINEMA, con il sostegno di Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campaniacast: Marianna Fontanaregia di SARA FGAIERproduzione: Limen, Avventurosa, Dugong films con Rai Cinemacast: Andrea Renzi, Sara Serraiocco, Emilio Scarpa, Lise Lomi, Maria Fernanda Cândido, Stefano Rossi Giordani, Amira Chebli, Elyas Turkidistributore italiano: Luce Cinecittàvendite internazionali: Rai Cinema International DistributionPiazza Grande(film di apertura)regia di GIANLUCA JODICEproduzione: Ascent Film con Rai Cinema e Adler in coproduzione con Quad con il sostegno della Film Commission Torino Piemontecast: Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Aurore Broutin, Hugo Dillon, Tom Hudson, Roxane Duran, Anouk Darwin Homewood, Vidal Arzoni e Fabrizio Rongionedistributore italiano: Bim Distribuzionevendite internazionali: GoodfellasConcorso Cineasti del Presente(film documentario)regia di ADELE TULLIproduzione: Pepito Produzioni e FilmAffair con Rai Cinema e Luce Cinecittàdistributore italiano: Luce Cinecittàvendite internazionali: Intramovies