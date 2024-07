FILMARE FESTIVAL 4 - Presentato a Cosenza la manifestazione itinerante

01/07/2024, 16:51

E’ stata presentata nella “Sala degli Specchi” della provincia di Cosenza la quarta edizione delpromosso ed organizzato in Calabria dall’Associazione culturale “Calabriartes” di Enzo De Carlo e dalla “DRB” di Beniamino Chiappetta con il “patrocinio” di Rai Calabria, la “media partner” della TGR Rai ed il “riconoscimento” del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema ed audiovisivo – e diversi Patrocini e Collaborazioni e con la Direzione artistica di Francesca Piggianelli.Il Festival itinerante con sette tappe del Festival distribuite in cinque località: Praia a Mare (11- 12 e 13 luglio) il centro Visite Cupone di Camigliatello (14 luglio), Cariati (19 luglio), Laghi di Sibari (20 luglio) e Sangineto che ospiterà la serata finale del 21 luglio.Un contenitore culturale ricco di eventi di diversa natura (proiezione cortometraggi e documentari, panel, mostre, stand, masterclass di formazione artistica per filmmakers) frutto dei Protocolli d’intesa con tre Dipartimenti dell’Università della Calabria, con CNR Isafom, Enea, il Reparto di Cosenza dei Carabinieri Biodiversità ed altri.A Praia a Mare il 12 luglio sarà Michele Placido a ricevere ilmentre il 13 luglio il P” sarà consegnato a Donatella Bianchi, volto noto di Raiuno con “Linea Blu. Nella stessa sera ilsarà assegnato al prof.del DIAM e referente del corso di laurea "Tecnologia del mare e della navigazione”.IIsarà consegnato a Cariati (CS) il 19 luglio al giovane registaI temi legati alle produzioni audiovisive ed alla loro importanza anche per raccontare e promuovere il territorio, e diverse masterclass e stage per giovani filmmakers, saranno effettuati negli eventi didel 19 luglio a Cariati (CS), del 20 luglio ai Laghi di Sibari(CS) e del 21 a Sangineto(CS) con gli artisti e registi speciali Violante Placido, Sergio Assisi e Massimiliano D’Epiro.Nella serata finale anche l’assegnazione dei premi ai cortometraggi in concorso (Miglior Regia, Miglior Attrice, Miglior Attore e premi speciali).Interessante infine, tra le 5 attività di formazione artistica previste, la masterclass su “Intelligenza Artificiale e Cinema Stereoscopico” che sarà tenuta dal prof. Giancarlo Confessore. Da quest’anno il Festival ha una sua colonna sonora originale dal titolo “GEA” firmata dalla giovane compositrice e musicista cosentina Antea.