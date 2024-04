CROSS-BORDER FILM SCHOOL - Due eventi nel segno del cinema inclusivo ed ecosostenibile

15/04/2024, 10:26

La transizione ecologica e le azioni volte all’inclusività sociale sono gli argomenti che verranno trattati e discussi all’interno di due eventi organizzati dall’associazione Cross-border Film School. Essi sono realizzati grazie al fondamentale contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che, tramite il bando ”Avviso Creatività 2023”, ha sostenuto il progetto “”, realizzato con la direzione artistica della Creative Producer e Vice Presidente di Cross-border Film School Antonella Perrucci. Grazie a quest’ultimo l'associazione Cross-border Film School darà vita a una rete di progetti legati all’ecosostenibilità all’interno del mondo cinematografico.L’obiettivo del progetto è la creazione di una rete di risorse umane ed economiche con competenze Green anche in vista dell'avvicinarsi di Gorizia- Nova Gorica - Capitale europea della Cultura 2025.Il progetto è inoltre sostenuto da partner istituzionali come Comune di Gorizia, FVG Film Commission, Fondo per l’Audiovisivo del FVG, Slovenski Film Center, CNA Cinema e Audiovisivo FVG, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap del FVG, Associazione Culturale Sergio Amidei, Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma, Altreforme, Galaxia, Transmedia, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Staragara I.T., Transmedia Production, Ad Formandum e Associazione Casa del Cinema Trieste.INNOVATING GREEN CINEMA - FILM E INCLUSIVITA’. DIBATTITO E PROIEZIONE GRATUITA “L’UOMO SENZA COLPA” DI IVAN GERGOLET.Il primo evento si terrà nella giornata di martedì 16 aprile 2024, alle ore 19:00, presso il Kinemax di Gorizia. L’evento "Innovating Green Cinema - Film e inclusività", sarà ad ingresso gratuito e prevede un dibattito incentrato sul tema del Green Film e sul superamento degli ostacoli per le persone con disabilità nell'ambito cinematografico, a cui seguiranno le proiezioni del cortometraggio certificato Green Film “Pietre Sommerse” di Jordi Penner e del film “L’uomo senza colpa” con la presenza in sala del regista Ivan Gergolet.