BEST MOVIE COMICS AND GAMES 2024 - Il poster di Leo Ortolani

Torna a Milano, manifestazione nata nel 2022 in occasione del ventennale della rivista di cinema Best Movie e diventata in soli tre anni una fiera pop che costituisce un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori.L’evento, prodotto e organizzato da Best Movie, testata di riferimento per il cinema e l’entertainment pubblicata da Duesse Communication, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale della rivista) e Paolo Sinopoli, si terrà nuovamente nel cuore di Milano presso gli spazi di Superstudio Più, in via Tortona 27, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.Best Movie Comics and Games ha visto un’importante crescita negli ultimi due anni, e questa terza edizione promette di essere ancora più sorprendente con un intero weekend dedicato a fumetti, cinema, serie tv, cosplay, videogames, giochi da tavolo, anime e tanto altro. Un vero e proprio tuffo nel mondo della cultura pop in una location di oltre 10.000 metri quadrati con una programmazione ricca di panel, incontri, anteprime esclusive, concerti, proiezioni e tante sorprese per tutti gli appassionati.Come sempre ricchissimo il parterre di ospiti del mondo del fumetto, a partire da Leo Ortolani, pluripremiato autore di Rat-man, tra i più acclamati fumettisti italiani, che firma l’incredibile poster di questa terza edizione. Realizzato da Leo Ortolani con i colori di Lorenzo Ortolani, il poster di questa edizione omaggia al contempo la città di Milano e personaggi cult come Goku e Godzilla. Insieme a Ortoloani tornano presenze consolidate della manifestazione come Zerocalcare e Roberto Recchioni, collaboratori storici della testata.Non mancheranno i riconoscimenti a personalità che in questi anni si sono distinte nel mondo dell’entertainment, rappresentando al meglio lo spirito della manifestazione, non solo con il loro lavoro ma con la loro passione per la cultura popolare, e a cui verrà consegnato il Best Movie Icon Award. Quest’anno il premio andrà a Chiara Iezzi, nota al grande pubblico per la sua carriera musicale nel duo Paola & Chiara ma anche attrice al cinema e in tv (tra i quali, serie Disney ed Ispettore Coliandro), new entry della serie cult Mare Fuori e in attesa di tornare sul set in primavera in un film per il cinema in coproduzione Italia-America. E poi a Salvatore Esposito, ormai da anni star internazionale dopo l’exploit del suo Genny Savastano in Gomorra, indimenticabile nella quarta stagione di Fargo, prossimamente al cinema al fianco di Gerard Butler in Nella tana dei lupi 2 e in tv con Piedone, nuova serie Sky Original che rende omaggio all’indimenticabile personaggio di Bud Spencer. Entrambi saranno al centro di un panel aperto al pubblico in cui parleranno dei loro lavori più importanti e dei progetti futuri.Ma Best Movie Comic and Games continua a celebrare anche le voci più iconiche del mondo dell’animazione, e ospiterà i doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara, protagonisti di un incontro dedicato al loro lavoro e in particolare al doppiaggio di One Piece. Novara sarà inoltre premiato con il Best Movie Award come Miglior Doppiatore, già ricevuto da Pacotto nella prima edizione della manifestazione.A chiudere il programma della due giorni sarà l’imperdibile live di Giorgio Vanni, indimenticabile voce delle sigle di tanti cartoni animati dagli anni ’90 in poi, da Dragon Ball ai Pokémon, da Yu-Gi-Oh! a One Piece, da Detective Conan a Maledetti scarafaggi, e moltissime altre.Best Movie Comics and Games ospiterà molti altri ospiti, anteprime esclusive, proiezioni, attività, aree gioco, spazi espositivi e interattivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Le prevendite per l’edizione 2024 sono aperte, tutte le informazioni all’indirizzo: www.bestmoviecomicsandgames.it