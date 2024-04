FILMING ITALY SARDEGNA 7 - Dal 20 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village

15/04/2024, 10:18

Al via la 7^ edizione diideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 20 al 23 giugno 2024 a Cagliari e al Forte Village. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e con la collaborazione di Forte Village.La madrina di questa nuova edizione del Festival sarà, pluripremiata attrice e talentuosa interprete di film come Saturno Contro di Ferzan Özpetek, Immaturi di Paolo Genovese e 7 minuti di Michele Placido., General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: “”.Ancora in via di definizione il ricercato parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e il ricco programma che vanterà oltre 50 titoli, tra film internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi.In collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno si è deciso di istituire un premio dedicato ai corti cinematografici:. I temi fissati per l’iniziativa sono di strettissima attualità: la violenza contro le donne, la pace e l’ambiente e una giuria d’eccezione decreterà i corti vincitori, che saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies.