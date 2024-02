FINALMENTE L'ALBA - Il mito del cinema e la cronaca nera

06/02/2024, 08:50

Claudio Fontanini



Il mito del cinema e la cronaca nera, i sogni ad occhi aperti di una giovane affascinata dal mondo delle star del grande schermo e l’Italia degli anni ’50 che si riflette nel nostro tempo come in uno specchio.Presentato in concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia e accorciato nella durata dal regista,, dopo aver visto in sala il film al Lido (, ha detto il regista romano),(in sala dal 14 gennaio con 01) č un’opera ambiziosa che segue il viaggio nella notte di Mimosa (la bravissima Rebecca Antonaci), una ventenne romana catapultata per caso come comparsa (o meglio figurante speciale) sul set di un kolossal in costume interpretato dalla grande attrice Josephine Esperanto (Lily James) e costretta rapidamente a diventare donna per conservare la sua integritŕ morale.Tra brindisi all’eleganza e personaggi ambigui (nel ruolo di un gallerista che scopre talenti artistici c’č il mellifluo Willem Dafoe), seduzioni pericolose e passatempi di una sera, un vestito rosso in regalo per cambiare pelle e un leone a passeggio per Roma, il film di Costanzo affascina visivamente (impeccabile la ricostruzione scenografica della Roma d’epoca e i magnifici costumi di Antonella Cannarozzi) tra veri falsi storici (le citazioni dei film sono tutte inventate ma sembrano vere) e omaggi al fascino (Alba Rohrwacher č Alida Valli). Con lo sfondo dell’omicidio di Wilma Montesi (la giovane e aspirante attrice trovata morta sulla spiaggia di Capocotta nell’aprile del 1953 e il cui caso č a tutt’oggi irrisolto) a fare da monito al percorso verso la fama della giovane protagonista.” dice Saverio Costanzo. “” aggiunge il regista de”.Com’č cambiata oggi Cinecittŕ rispetto a quegli anni? “” risponde Costanzo “”.Sul diverso modo di girare un film o una serie, Costanzo specifica che “”.