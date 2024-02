CINEMA ITALIEN A VOIRON 38 - Dall 11 al 26 marzo

06/02/2024, 18:54

Simone Pinchiorri



Torna dall'11 al 26 marzo 2024, a Voiron (Francia), l'annuale rassegna dedicata al cinema italiano, giunta quest'anno alla trentottesima edizione, che ha come tematica la Sicilia.Questi i film in programma:- LA STRANEZZA (2022) di Roberto And- STRANIZZA D'AMURI (2023) di Beppe Fiorello- COMANDANTE (2023) di Edoardo De Angelis- COME PECORE IN MEZZO AI LUPI (2023) di Lyda Patitucci- GRAZIE RAGAZZI (2023) di Riccardo Milani- C'E ANCORA DOMANI (2023) di Paola Cortellesi- LE OTTO MONTAGNE (2022) di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch- LA CHIMERA (2023) dAlice Rohrwacher- RAPITO (2023) di Marco Bellocchio- IL SOL DELL'AVVENIRE (2023) di Nanni Moretti- L'ULTIMA NOTTE DI AMORE (2023) di Andrea Di Stefano- IL BOEMO (2022) di Peter Vaclav- DIVORZIO ALL'ITALIANA (1961) di Pietro Germi