19/01/2024, 11:11

In occasione del- che si svolgerŕ dal 16 al 23 marzo 2024 promosso dalla Regione Puglia e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission con la direzione artistica di Felice Laudadio - nel corso del festival verranno conferiti ai film italiani della piů recente produzione, valutati dalla commissione critici del Bif&st, i seguenti riconoscimenti:Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore: MARIO GIANANI, LORENZO GANGAROSSA per C’Č ANCORA DOMANI di Paola CortellesiPremio Mario Monicelli per il miglior regista: MATTEO GARRONE per IO CAPITANO di Matteo GarronePremio Ettore Scola per la regista rivelazione: PAOLA CORTELLESI per C’Č ANCORA DOMANI di Paola CortellesiPremio Furio Scarpelli per la migliore sceneggiatura: GIORGIO DIRITTI, FREDO VALLA per LUBO di Giorgio DirittiPremio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista: ALBA ROHRWACHER per MI FANNO MALE I CAPELLI di Roberta TorrePremio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista: PIERFRANCESCO FAVINO per COMANDANTE di Edoardo De AngelisPremio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista: BARBORA BOBULOVA per IL SOL DELL’AVVENIRE di Nanni MorettiPremio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista: SERGIO RUBINI per FELICITŔ di Micaela RamazzottiPremio Ennio Morricone per il miglior compositore: ANDREA FARRI per IO CAPITANO di Matteo GarronePremio Giuseppe Rotunno per il miglior autore della fotografia: LUCA BIGAZZI per FELICITŔ di Micaela RamazzottiPremio Dante Ferretti per il miglior scenografo: MAURIZIO SABATINI per L’ORDINE DEL TEMPO di Liliana CavaniPremio Roberto Perpignani per il miglior montatore: FRANCESCA CALVELLI, STEFANO MARIOTTI per RAPITO di MARCO BELLOCCHIOPremio Piero Tosi per il miglior costumista ALBERTO MORETTI per C’Č ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi.A Matteo Garrone verrŕ inoltre conferito il “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”.