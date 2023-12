COURTYARD INDEPENDENT FILM FESTIVAL 1 - I vincitori

25/12/2023, 16:41

Si è conclusa con grande successo la prima edizione delpresso la suggestiva tenuta "ReStanza" di Ottaviano. Questa rassegna indipendente ha riunito una gamma di talenti cinematografici, con la presenza di artisti affermati, emergenti ed internazionali, creando un'atmosfera vibrante e dinamica.La location incantevole dell’antica villa "ReStanza" situata nel centro storico di Ottaviano e gestita dall’associazione “ETC Officine Culturali”, ha fornito lo sfondo perfetto per un festival dedicato alla diversità del cinema indipendente, creando un'esperienza unica per gli spettatori e gli ospiti presenti.Ilha attirato un pubblico diversificato e appassionato, con la partecipazione di registi, attori e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, così come il team di giudici che ha visto la collaborazione della Dr. Stacey Irwin, docente d’arte presso l’università della Pennsylvania (US).I momenti culminanti del festival sono stati senza dubbio le sessioni di Q&A dove gli artisti hanno potuto confrontarsi con il pubblico in sala e il momento delle premiazioni, dove sono stati riconosciuti e celebrati i contributi eccezionali dei partecipanti.Il successo della prima edizione delsottolinea la voglia del pubblico di esplorare nuovi orizzonti cinematografici e di abbracciare storie uniche provenienti da tutto il mondo. Il festival si impegna a crescere e a diventare un appuntamento fisso per gli amanti del cinema indipendente.Questi i vincitori:Illusion di Mustafa SancakEscort di Lukas NolaRemi Milligan: Lost Director di Samuel LodatoMissing Footsteps di Daniel Sousa60 seconds di Andrea D’AmbrosioA Young Mind di Pontus Mattias BeckmanEl Parto di Xabi VitoriaExperience di Matic ErzenPocho di Antonio RuoccoA Place That Time Forgot di Natali Khalili TariI will break your blood di David ConillFante di Coppe di Fabio RavioliI SWEAR * di Nathan HeyBeacon 832 di John SemeradFather’s Footsteps di Mohamad AliOpposite di Duo XuPeppe Romano per Il Pezzo di CartaDuygy Kurt per IllusionThe Time of A Song di Simone EspositoDojo di Armin AlicRaffaele Patti per FatmanNatascha Stogu per Guardians of ColorsSimone Esposito per The Time of A SongWaifu 3000 di Natasha BruceScript di Piero CannataSay My Name di Rhoyce NovaHorizon di Daniele De MuroImpasse di Nabil ShaharCome Find Me di Nela WagmanThe Upsetting Frog di Iacopo FontanellaA Glimpse di Ryan WalkleyL'Ultima Festa di Matteo Damiani