TRANIFILMFESTIVAL - Dal 13 al 16 dicembre

12/12/2023, 16:59

Le tre città che compongono la provincia della BAT, Barletta, Andria e Trani, accoglieranno gli eventi della 25^ edizione del, in programma da mercoledì 13 a sabato 16 dicembre 2023. L’iniziativa è realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission - risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1, e con il patrocinio di Amnesty International Italia e il Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Bari.La tradizionale iniziativa decembrina, quest’anno si rivela densa di contenuti inseriti nella perenne ricerca di una programmazione di qualità, accorta alla contemporaneità sociale. Questo l’obiettivo cardine del TrFF che da sempre ambisce, con devozione e impegno, alla formazione e alla crescita di una coscienza critica con il linguaggio della settima arte. Eventi indirizzati non solo alle scolaresche (con le session a loro dedicate), ma anche a un pubblico di tutte le età.Nel corso del Festival sarà presentato “”, il nuovo contest biennale per cortometraggi del TrFF che ha per tema “La Convenzione di Istanbul”. Fra gli ospiti due registi di grande impegno civile e sociale come Pasquale Scimeca, che ha diretto “”, e Andrea Baroni, che ha debuttato alla regia con il suo “Amen”, premiato al Torino Film Festival.Le location designate per la proiezione di film, corti e dibattiti con gli autori e la cittadinanza sono: il Politeama Paolillo di Barletta, la Sala Roma di Andria e l’Auditorium del Polo Museale Diocesano di Trani (Museo della Macchina per Scrivere – Fondazione S.E.C.A.).Mercoledì 13 dicembre al Politeama Paolillo di Barletta (Sala Gassman alle 20.30) TrFF Director CuLt proiezione del film “e incontro con il regista Pasquale Scimeca (Produzione Arbash – Rai Cinema).Giovedì 14 dicembre nella Sala Roma di Andria, TrFF Short Session 2023 Finalisti “” di Rocco Anelli (Produzione Kraken Srl Italia 2022 – Proiezioni Pomeridiane Pre-Programmazione).Giovedì 14 dicembre al Politeama Paolillo di Barletta (Sala Tognazzi alle 20.30) TrFF Short Session Classic Selezione.Venerdì 15 dicembre alle 10 Auditorium Polo Museale Diocesano/Museo della Macchina per Scrivere/Fondazione S.E.C.A. a Trani, incontro scuole-cittadinanza Declinazione Plurale DeP Cap. 1 2023-2024 “La Convenzione di Istanbul” Contest a tema per Short Film. Presentazione fuori concorso: “La Convenzione di Istanbul – Regina: Scacco al Re Estratti dall’omonima Opera Teatrale prodotta da Associazione Vita On Line. Contributo Video di Dacia Maraini”.Intervengono: Katia Di Cagno Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Bari; Luca De Giorgi, Presidente Associazione Vita On Line, e Rita Monopoli, Consigliera Nazionale Associazione Italiana Formatori.Venerdì 15 dicembre nella Sala Roma ad Andria, TrFF Short Session 2023 Finalisti “” di Dave Given (Produzione NaNo Film Production Italia 2023 Proiezioni Pomeridiane Pre-Programmazione).Venerdì 15 dicembre al Politeama Paolillo a Barletta (Sala Gassman alle 20.30), TrFF Debut anteprima “” e incontro con il regista Andrea Baroni, con Grace Ambrose, Francesca Carrain, Luigi Di Fiore, Paola Sambo, Valentina Filippeschi, Simone Guarany e con la partecipazione di Silvia D’Amico (TNM Produzioni, Distribuzione Fandango).Sabato 16 dicembre alle 11 all’Auditorium Polo Museale Diocesano/Museo della Macchina per Scrivere/Fondazione S.E.C.A.Trani, TrFF Short Session Classic Selezione.Sabato 16 dicembre nella Sala Roma ad Andria TrFF Short Session 2023 Finalisti “” di Beppe Manzi (Produzione Erika Ponti e Beppe Manzi Italia 2022; Proiezioni Pomeridiane Pre-Programmazione).