DIMMI CHI SONO - Sei premi al Luis Bunuel Memorial Awards

10/10/2023, 10:12

Dopo due anni non accenna a fermarsi “”, il pluripremiato cortometraggio di Luca Caserta con protagonista Elisa Bertato, prodotto e distribuito da Nuove Officine Cinematografiche con il sostegno di Nuovo Imaie. Il film, interamente girato a Verona, ha finora collezionato ben 176 premi in varie categorie nei festival cinematografici di tutto il mondo. Sei nuovi riconoscimenti sono infatti arrivati dai Luis Buñuel Memorial Awards, dedicati al grande regista e sceneggiatore spagnolo naturalizzato messicano, consolidando così il già straordinario successo internazionale della pellicola:a Luca Caserta ea Nuove Officine Cinematografiche.afferma il regista “”.Del cast principale fanno parte anche Jana Balkan, Isabella Caserta, Andrea De Manincor, Jacopo Squizzato, Daniele Profeta, Giovanni Morassutti, Davide Bardi, Riccardo Caserta e Nicolò Giacometti. Le musiche originali sono composte da Lorenzo Tomio, il suono in presa diretta è di Francesco Liotard, mentre la post-produzione audio è a cura della Cine Audio Effects di Roma. Nella colonna sonora la canzone “Piccola stella senza cielo” di Luciano Ligabue, per gentile concessione dell’artista e di Warner Music Italia e Warner Chappell Music Italiana. Il film sarà prossimamente disponibile online.