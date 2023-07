CAORLE INDEPENDENT FILM FESTIVAL 7 - Annunciata la selezione ufficiale

26/07/2023, 07:57

Sono state annunciate le opere che prenderanno parte alla Vi edizione delche si terrŕ a Caorle (Ve) dal 19 al 23 settembre 2023 a Caorle (VE).Tra le quasi 150 candidature pervenute da tutto il mondo, ne sono state selezionate settantacinque che saranno proiettate durante i cinque giorni dell’evento e che provengono da Belgio, Canada, Cina, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Grecia, India, Giordania, Corea del Sud, Portogallo, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Ucraina e naturalmente dall’Italia.La selezione di quest’anno riflette la diversitŕ e la ricchezza del panorama cinematografico indipendente mondiale offrendo al pubblico la possibilitŕ di immergersi in storie coinvolgenti provenienti da diverse culture e contesti esplorando una varietŕ di generi, stili e narrazioni provenienti da diverse parti del globo, spaziando dalla commedia al dramma, dal fantasy al thriller, toccando temi universali e affrontando questioni sociali contemporanee.", dice, Direttore Artistico del Festival, "".L’evento non solo celebra il cinema indipendente, ma contribuisce anche a promuovere la Cittŕ di Caorle come meta di interesse culturale e turistico. La Perla dell’Adriatico, con le sue spiaggie, il pittoresco centro storico e l’atmosfera accogliente offre un ambiente unico che si fonde perfettamente con il mondo del cinema, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.I lavori, suddivisi tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, web serie, episodi pilota e film di animazione, verranno proiettati nelle sale del Centro Culturale Andrea Bafile, nel centro storico di Caorle, appositamente trasformate in sale proiezione.Il programma, in corso di definizione, oltre alle proiezioni delle opere in concorso, prevede altri eventi collaterali quali incontri con gli autori, workshop tematici, musica dal vivo e molto altro.La manifestazione si chiuderŕ sabato 23 settembre con la sfilata dei partecipanti sul red carpet e la cerimonia di premiazione finale che sarŕ presentata da Riccardo Checchin, attore, doppiatore, speaker professionista nonche' titolare e docente di Radio Academy.Ilgode del Patrocinio del Comune di Caorle e della Regione Veneto, ed č gemellato con l’Apulia Web Fest, con il Social Film Festival Artelesia di Benevento e con lo You Film Fest di Washington DC e da quest’anno con l’International Film Festival Manhattan di New York e con il Catania Film Fest.- A CAROUSEL IN THE RAIN di Jarro Jääskeläinen- BUONANOTTE di Alessandra Piga- COME FOSSI UNA BAMBOLA di Sara Ceracchi- DECAF & CIGARETTES di Riccardo Romano- DOUBLE RAINBOW di Stefania Montesolaro- EVOCATOR di Francesco Massimiliano Gozzo- FUTURA di Giuseppe Santocono- GIARDINO D’INVERNO di Monica Felloni- HAPPEN TO HAPPEN di Julie Joohee Jeon- HAPPY END di Stefano Cotugno- I SEI VALORI DELLA NOSTRA SOCIETA’ di Lorenzo Visentin- IL GIORNO INFINITO di Zarina Ospanova- inCONTROtempo di Manuel Amicucci- INTERNO 5 by Siddhartha Prestinari- LA DONNA DELLA BARENA di Alessandro- LACRIME DI FANGO di Gino Brotto- LESSER FULLNESS OF GRAIN di Honglong Wang- MARCELLO di Francesco Di Giuseppe- MY DEAR AUNT SALLY di Tom Procida- OSTROPEK E’ VIVO di Paolo Brugnera- PERSONALIZED FUTURES di Max Delfino- RICORDATI DI SORRIDERE SEMPRE di Simone Arrighi- RISE AND SHINE di Alessandro Zonin- SEA OF STARS di Robin L. Bisio- SEI SICURO CHE LA AMI? di Cristian Goffredo Miglioranza- SHASHTHI di Jude Peter Damian- SIR di Maurizio Ravallese- SPELL CARD di Antonio Mastroianni- STILL BREATHING di Emma Birkř- SWEET DREAMS di Massimo Pibiri e Mira Mordjane- TAKBIR di Jordi Calvet- THE CAPTURED di Rongqi Huang- THE SONG by Riccardo Bernasconi e Francesca Reverdito- TWO SISTER di Diego Carli- UN GIORNO DI LUCE di Matteo Vanni- UNA VIA DEL BUIO di Nino Zeno- VERDE SPERANZA di Alessia Vegro- WITCH, REBORN di Maria Shevtsova- CHE BELLA STORIA LA VITA di Alessandro Sarti- ED E’ SUBITO COMMEDIA di Brando Improta- LA BALLATA DEL TRASIMENO di Mauro Magrini- LOST COS di Robin de Levita- MY LIFE IS A MOVIE di Alessandro Fantin- THE RESTLESS HERON by Alan Diono Filoteo- VERTICALMAN - STORIA DI UN UOMO VERTICALE di Roberto Moretto- COLOC’ GIRLS di Isabelle Cadičre- MATRIZ di Paula Foncea- SANDY di Alexandre Pellettier- THE Y THEORY (Season 3) di Martin Landmeters- ULTIMA VITTIMA di Daniele Favilli- GAETANO E’ TORNATO di Ettore De Lorenzo- A MAN OF THE SEA di Ken Anderson- ADDIO IN FEBBRAIO di Gabriele Ogiva- ASESSUALITA’: UN DOCUMENTARIO di Arono Celeprin- BROKEN BREATH di Morgan Bertacca- DUNE FERITE di Franco Blandi- IL SERGENTE DELL’ALTOPIANO: LA STORIA DI MARIO RIGONI STERN di Tommaso Brugin e Federico Massa- LA CONTEA NELLA NEBBIA di Giovanni Zanotti e Mario Bonetti- LA TERRA DEI CANTI di Vincenzo Agosto- LAGUNARIA di Giovanni Pellegrini- LE ULTIME VOCI DELLA GRANDE GUERRA di Andrea Benato e Marco Scattolini- PESO MORTO di Francesco Del Grosso- SURFIN’ ABERDEEN di Martina Camatta- THE ADVENTURES OF SAUL BELLOW di Asaf Galay- THE FLAME: THE ART AND THE HISTORY OF LAMPWORK di Emanuel Toffolo- THE PROMISE di Leonardo Antonio Avezzano- TUTTO E’ QUI by Silvia Luciani- U CRISTU TRUVATU by Tony Gangitano- DISSOLUTION di Sujin Kim- ECHO di Sergio Kotsovoulus- LITTLE T di Masha Ellsworth- ROBOCITY: LA CITTA’ NASCOSTA di Anatoly Borodic- THE FOAM AND THE LION di Cláudio Jordăo- WITCHFAIRY di Cedric Igodt e David Van De Weyer- ABULIVIA di Michele Pinto- VERDE CENERE di Michele Pinto- WHAT IS WRONG WITH US? di Marusya Shuvalova