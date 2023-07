CINEMAGIA MOVIES AWARDS 2 - I vincitori

19/07/2023, 08:22

MGILIOR FILM: “DOPO LE NUVOLE” DI MATTEO PABA - ITALIAMIGLIOR REGIA: “DOLCEMENTE COMPLICATE” DI ANGELO FREZZA E ROSARIO PETIÍX - ITALIAMIGLIOR ATTORE: ANGELO ORLANDO PER “DOLCEMENTE COMPLICATE” - ITALIAMIGLIORE ATTRICE: RACHEL RILEY PER “AMBER ROAD” - USAMENZIONE D’ONORE: ALESSANDRO VANTINI PER "MEDČN ŔGAN" - ITALIAMIGLIOR FILM: “MANO NELLA MANO” DI ANGELICA CACCIAPAGLIA -ITALIAMIGLIOR REGIA: CLARKLOUIS SANCHEZ PER “NOTHING BEATS OLDIES” - FILIPPINEMIGLIOR ATTORE: LUDOVICO FREMONT PER “THE HOLE” - ITALIAMIGLIOR ATTRICE: ANTONELLA PONZIANI PER “OLTRE I BINARI” - ITALIAMIGLIOR MUSICA ORIGINALE: VINCENT WATTS PER “NEW NEIGHBOR” - FRANCIAMIGLIOR IDEA ORIGINALE: “THE WAIT” DI PROSENJIT MALLICK - INDIAMIGLIOR FILM STRANIERO: “STORIES ABOUT MLIMANI PARKORCHESTRA” DI FRANK GUNDERSON - USAMIGLIOR IDEA ORIGINALE: “RIDE BACK TO FREEDOM” DI HERMANN WEISKOPF - AUSTRIAMIGLIOR VIDEOCLIP: “BORN TO BE SOMEONE” DI P.J. BRACCO - USAMIGLIOR REGIA: 2SABATO NOTTE” DI ELEONORA PUGLIA