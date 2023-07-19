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CINEMAGIA MOVIES AWARDS 2 - I vincitori


CINEMAGIA MOVIES AWARDS 2 - I vincitori
CATEGORIA LUNGOMETRAGGI
MGILIOR FILM: DOPO LE NUVOLE DI MATTEO PABA - ITALIA
MIGLIOR REGIA: DOLCEMENTE COMPLICATE DI ANGELO FREZZA E ROSARIO PETIÍX - ITALIA
MIGLIOR ATTORE: ANGELO ORLANDO PER DOLCEMENTE COMPLICATE - ITALIA
MIGLIORE ATTRICE: RACHEL RILEY PER AMBER ROAD - USA
MENZIONE DONORE: ALESSANDRO VANTINI PER "MEDÈN ÀGAN" - ITALIA

CATEGORIA CORTOMETRAGGI
MIGLIOR FILM: MANO NELLA MANO DI ANGELICA CACCIAPAGLIA -ITALIA
MIGLIOR REGIA: CLARKLOUIS SANCHEZ PER NOTHING BEATS OLDIES - FILIPPINE
MIGLIOR ATTORE: LUDOVICO FREMONT PER THE HOLE - ITALIA
MIGLIOR ATTRICE: ANTONELLA PONZIANI PER OLTRE I BINARI - ITALIA
MIGLIOR MUSICA ORIGINALE: VINCENT WATTS PER NEW NEIGHBOR - FRANCIA
MIGLIOR IDEA ORIGINALE: THE WAIT DI PROSENJIT MALLICK - INDIA

CATEGORIA DOCUMENTARI
MIGLIOR FILM STRANIERO: STORIES ABOUT MLIMANI PARK
ORCHESTRA DI FRANK GUNDERSON - USA
MIGLIOR IDEA ORIGINALE: RIDE BACK TO FREEDOM DI HERMANN WEISKOPF - AUSTRIA

CATEGORIA VIDEOCLIP
MIGLIOR VIDEOCLIP: BORN TO BE SOMEONE DI P.J. BRACCO - USA
MIGLIOR REGIA: 2SABATO NOTTE DI ELEONORA PUGLIA

19/07/2023, 08:22

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