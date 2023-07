PREMIO STELLE DELLE SPETTACOLO 4 - Premio alal carriera a Maurizio Micheli

04/07/2023, 18:41

Manca ormai solo un mese alla nuova edizione del, l'evento mondano che illumina l'estate nel cuore della Toscana, tra le lussureggianti vigne del Chianti Senese. Tra gli ospiti più attesi ci sarà l'attorei a cui andrà il, mentre per la musica sarà premiato il M° compositore e cantautore, firma di capolavori quali "Gli uomini non cambiano", per Mia Martini, e "Cirano", scritta insieme all'amico Guccini.Unandrà all'attrice, per le sue interpretazioni sul palco ("Il Mistero dell'Assassino misterioso" con Lillo e Greg) grande schermo (La Signora Gentile in "E' stata la mano di Dio") e in fiction di successo ("Imma Tataranni", "l'Amica Geniale") nell'ultima stagione.Ma non sono finiti qui gli ospiti che impreziosiranno la notte di San Gusmè, il borgo fortificato nel Comune di Castelnuovo Berardenga che ospiterà l'evento il prossimo sabato 5 agosto. A salire in scena saranno anche le attrici, premiata per la commedia e commedia musicale,, attrice rivelazione, e Daniela Airoldi.All'autrice e attrice, andrà un premio speciale per la drammaturgia, e alla giovane interprete e cantautrice SindroMe, il Premio come talento musicale emergente. Inoltre un premio speciale sarà assegnato alla Compagnia delle Formiche, nel complesso del suo organico artistico, produttivo e tecnico, per essersi imposta nelle ultime stagioni sul mercato teatrale italiano tra le principali etichette dei grandi musical nazionali, mantenendo sempre un approccio artigianale ed etico al palcoscenico.A condurre la serata, che sarà preceduta alle 19,30, da un cocktail di benvenuto per ospiti e pubblico, sempre all'interno delle Mura, sarà l'attore e regista Marco Predieri, direttore artistico del Premio, coadiuvato da alcuni degli ospiti, dal collega Raffaele Totaro e dalla giovane Elettra Tercon.Un pizzico di magia arriverà con l'illusionista Andrea Geminiano. Sia Elettra che Andrea arrivano, oltre che da importanti esperienze tv, dallo stage formativo per nuovi talenti collegato al Premio Stesso, nella passata stagione e proprio il giovane mago farà da tutor ai ragazzi che parteciperanno a quello collegato alla presente edizione. Lo stage formativo è sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana, che patrocina l'intera manifestazione.Tornando ai premiati riceveranno, come di consueto, oltre a targa e pergamena, un pregiato vino, diverso per ciascuno, a loro abbinato da un sommelier professionista e scelto sulla base della corrispondenza tra le loro caratteristiche artistiche e umane e le qualità organolettiche del prezioso nettare. La casa vinicola partner per l'edizione 2023 è Azienda San Felice, storico marchio del Chianti Classico. Si conferma così il profondo legame col territorio, in un virtuoso incontro tra arte, storia, paesaggio, eccellenze enogastronomiche e le emozioni che solo gli artisti sanno regalare all'umana esistenza.Ilrichiama in Toscana personalità dello spettacolo, dell'imprenditoria, influencer da tutta Italia, ma è da sempre aperto soprattutto al pubblico, che può fare richiesta dell'invito presso la segretaria per partecipare alla serata del 5 agosto 2023.