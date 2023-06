IL PROFESSOR CENERENTOLO - Il 24 giugno in prima serata su Rai Movie

23/06/2023, 22:20

Una prima serata allinsegna delle risate in compagnia di Leonardo Pieraccioni su Rai Movie. Sabato 24 giugno 2023, alle 21.15 va in ondafilm in cui il comico toscano interpreta un ingegnere, finito in prigione per aver tentato una rapina in banca. Il mite temperamento e la cultura di Umberto fanno s che ben presto si guadagni la semilibert. E incontra Morgana, affascinante quanto svampita insegnante di ballo. Cercher di conquistarla senza per avere il coraggio di confessare che, ogni sera, deve tornare in carcere.Campione dincassi alla sua uscita, il primo film di Pieraccioni non ambientato in Toscana, ma nella suggestiva lisola di Ventotene.Con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Davide Marotta, Flavio Insinna, Massimo Ceccherini.