INCONTRI CONOSCITIVI - Ultima tappa del tour di Karim Galici a Osilo

22/06/2023, 11:10

Tornano in provincia di Sassari, grazie all’ospitalitŕ della Biblioteca Comunale Multimediale "Luigi Piras" Via Sanna Tolu 17 di Osilo, gli “Incontri conoscitivi” di Cittadini del Mondo OdV stimolati dal cinema per il sociale di Karim Galici, l’appuntamento č per giovedě 22 giugno alle ore 18:30, con ingresso libero.Si tratta dell’ultima tappa prima della pausa estiva di una iniziativa che, grazie ad una solida rete di collaborazioni, ha toccato tutte le provincie sarde e girato l’Italia dal Nord al Centro sino al Sud, compresa la Sicilia, trovando sempre una grande calore e interesse. Palermo, Firenze, Pisa, Cesena, Roma, Napoli, Milano solo alcune delle cittŕ fuori regione toccate dall’iniziativa.L’incontro nell’ambito della “Rete di interazioni sociali e culturali” promosso dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna, offrirŕ la proiezione dei documentari "Dall'Est con amore" e "Storia di un Padre ortodosso in Sardegna", seguiti da momenti di confronto e approfondimento con la partecipazione attiva degli operatori di Cittadini del Mondo di Cagliari.La serata sarŕ introdotta dal video-intervento di Karim Galici, regista, attore e manager culturale.Discuterŕ con il pubblico Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca “Rodnoe Slovo” presso l’Oratorio Sant’Eulalia di Cagliari.“Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti): Quattro donne di generazioni e nazionalitŕ diverse (bielorussa, kirghiza, russa, ucraina), con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall'Est e hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.“La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti) dedicato al dialogo religioso e all’accoglienza che la Chiesa cattolica ha riservato ai fratelli ortodossi a seguito della forte presenza delle lavoratrici badanti dall’Europa dell’Est, per la gran parte di fede cristiana di rito orientale.