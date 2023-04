4 GIORNI SU SE7 - A Corato fino al 29 aprile

28/04/2023, 08:53

Terza giornata di attivitŕ per la prima edizione di “”, il contest dedicato agli autori del cinema indipendente in corso a Corato dal 26 e fino al 29 aprile 2023.Ideato da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato e il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo e Buon Campo, “4 giorni su se7” ha come direttore artistico il regista Michele Pinto e ha trasformato la cittŕ di Corato in un set cinematografico a cielo aperto in cui si sfidano a suon di ciak quattro troupe cinematografiche indipendenti ospitate in residenza artistica gratuita.Con l’ausilio di 12 reportage realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Federico II-Stupor Mundi” di Corato, attraverso un percorso PCTO col coordinamento del regista Michele Pinto e dello sceneggiatore Raffaele Tedeschi, dal 26 aprile, le troupe cinematografiche, stanno effettuando sopralluoghi e riprese per la realizzazione di video in full HD o 4K - della durata max di 15 minuti - di fiction o documentaristico su storia, cultura, patrimonio e folklore del territorio.Quattro le troupe in gara, selezionate tra gli oltre 800 artisti che hanno partecipato alle scorse edizioni del festival internazionale dell’Apulia Web Fest - Audiovisuals, Peace and Food: da Catania, la troupe di Burattini senza fili, capitanata da Bruno Carmelo Mirabella; da Roma la troupe di Orefilm, capitanata da Fabrizio Byron Rink. Due le troupe napoletane: la NaNo film, capitanata da Gelsomina Prositto e I soliti ignoti, capitanati da Brando Improta.Con l’intento di promuovere la qualitŕ e le professionalitŕ del cinema indipendente, rendendo accessibile il linguaggio filmico e le nuove tecnologie a cittadini di ogni etŕ, “4 giorni su se7” propone, per la serata del 28 aprile, il dibattito “Sguardi al femminile - La cinematografia vista e vissuta dalle donne”.A partire dalle ore 18:00, nell’Auditorium del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, con le direttrici dell’Accademia di Arti Visive “Stazione 47” di Lecce, Giusiana Ferrucci e Pamela Morgagni, si discuterŕ di paritŕ di genere nel mondo delle arti visive e del cinema, attraverso la testimonianza diretta di diverse donne professioniste in ambito cinematografico.Interverranno Isabella Ragno, attrice di cinema e teatro, Paola di Gravina, Docente di discipline audiovisive, Erminia Colucci, Professore Associato di Psicologia Visiva e Culturale presso il Dipartimento di Psicologia della Middlesex University di Londra (UK) e Visiting Professor presso la Gadjah Mada University (Indonesia).Seguirŕ, intorno alle ore 19:00, la proiezione del cortometraggio “Abulivia” diretto da Michele Pinto, scritto e interpretato da Francesco Tammacco.Presentato in anteprima nazionale lo scorso marzo a Milano e giŕ in selezione in diversi festival internazionali, “Abulivia” č l’emblema del legame con la Puglia e con gli ulivi che la rappresentano nel mondo e racconta delle condizioni dei giovani del Sud che, come gli alberi, partono all’insegna del mondo, con una valigia piena di precarietŕ ed inadeguatezza delle politiche sociali, e lasciando un vuoto che si fa grido di dolore e di speranza.Adattamento dello spettacolo teatrale di successo, scritto e diretto da Francesco Tammacco nel 2004, “Abulivia” č un neologismo ideato dallo stesso Tammacco a significare “via dagli ulivi”. Con ironia dissacrante, “Abulivia” riflette sul preconcetto che vuole i contadini fossilizzati in una impasse sociale e culturale, nella cultura, nel sapere, nella crescita sociale, e racconta la rustica ed inestimabile ricchezza della Puglia in termini di patrimonio naturalistico ed umano.Con una profonda e magistrale interpretazione dell’attore molfettese Felice Altomare, maestro indiscusso nell’ambito teatrale, “Abulivia” annovera gli interpreti Rosa Tarantino, il regista teatrale ed autore Francesco Tammacco con al suo fianco, per la prima volta sullo schermo, sua figlia Francesca; la ballerina Anna Ilaria Davvanzo, con le suggestive musiche originali composte da Federico Ancona.Il cortometraggio, diretto da Pinto, č stato realizzato in collaborazione con Morpheus Ego, la compagnia teatrale Carro dei Comici, e grazie al supporto della Fondazione “Angelo Cesareo” di Ruvo di Puglia che ha ospitato le riprese nella sua sede di Serra Petrullo.Produzione filmica a cura di Arcadia Kinema ed una troupe tecnica di tutto rispetto con la direzione della fotografia di Diego Magrone, la presa diretta e il sound engineering a cura di Claudio Kougla De Leo, la Direttrice di Produzione Daniela Iosca, il Produttore esecutivo Felice Caiati, il Fotografo di scena Enzo Paparella e l’Ufficio stampa a cura di Tiziana di Gravina.Si proseguirŕ, nella serata del 29 aprile, alla proiezione dei lavori filmici prodotti nel corso del contest, e la premiazione del vincitore da parte della giuria, presieduta dal regista, autore ed educatore teatrale Francesco Martinelli, composta da membri dello staff tecnico, esponenti dell’amministrazione comunale, privati cittadini e dagli studenti del Liceo Artistico “Federico II-Stupor Mundi” di Corato.“4 giorni su se7” rappresenta una occasione esclusiva e prestigiosa di valorizzazione della ricchezza e del patrimonio artistico, culturale, architettonico, sociale, folkloristico ed enogastronomico di Corato e del suo territorio, nonché del suo tessuto commerciale.Si avvale anche della collaborazione dell'Associazione Culturale Morpheus Ego, di Curiosity Studio di Francesco Pinto, e del Corso di Filmmaking e Cinematografia dell’Accademia di Arti Visive “Stazione 47” di Lecce.