TRACCE DI ROCCO - In anteprima a Matera il 23 aprile

19/04/2023, 21:30

Un viaggio attraverso le narrazioni della Basilicata di ieri e di oggi, sulle tracce di Rocco Scotellaro, di cui oggi 19 aprile si celebrano i 100 anni dalla nascita: č l’intento di “Tracce di Rocco”, film documentario di Marina Resta che sarŕ presentato in anteprima domenica 23 aprile alle 18 all’ex Ospedale San Rocco di Matera. La proiezione si inserisce nel contesto de “La giovane scalmana di Rocco Scotellaro”, il programma di iniziative che inaugura, a partire dal 21 aprile, la mostra “Sempre nuovo č… Scotellaro – Al bivio. La giovane scalmana di Rocco Scotellaro” promossa dal Museo Nazionale di Matera per celebrare i 100 anni dalla nascita e i 70 dalla morte del poeta e sindaco di Tricarico.Sviluppato nell’ambito del Premio Zavattini 2018/2019 e prodotto da Marina Resta per Working Title Film Festival, in collaborazione con Fondazione Aamod – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Istituto Luce, “Tracce di Rocco” č un cortometraggio documentario della durata di 16 minuti che accosta materiali audiovisivi eterogenei – d'archivio e girati ad hoc con stile osservativo – generando cortocircuiti tra passato e presente. Un viaggio attraverso la Basilicata del passato e del presente, alla ricerca delle tracce iconografiche e metaforiche di Rocco Scotellaro.«Ho cercato di confrontarmi con Scotellaro e con ciň che rappresenta per la Basilicata, lavorando sulla sua assenza – commenta la regista Marina Resta –. Assenza fisica, assenza di materiali audiovisivi che lo ritraggono, assenza di testimoni diretti (per motivi anagrafici). Allora il mio lavoro č stato quello di ricercare le sue tracce e poi di disseminarle nel film. Tracce intese sia come segni della sua vita, ma anche le tracce iconografiche che ne preservano e tramandano la memoria».Carlo Levi, amico del poeta lucano fin dai tempi del suo confino in Basilicata sotto il Fascismo, ha avuto un ruolo di primo piano nel tramandare la figura di Scotellaro, contribuendo a crearne la mitologia. Nel trittico “Lucania '61”, oggi esposto al Museo Nazionale di Matera nella sede di Palazzo Lanfranchi, Levi rende Scotellaro il fulcro di tutto il dipinto e la metafora della Lucania stessa.«La Basilicata, e in generale l'Italia meridionale – prosegue Marina Resta –, ha suběto (e continua a subire) le narrazioni di sguardi esterni, che tra la fine degli anni '40 e gli anni '60 erano polarizzate tra il “luogo puro fuori dalla Storia” che incarna la visione leviana e le promesse di sviluppo tecnico e infrastrutturale legate alla retorica della Riforma Agraria e dell'attuazione del Piano Marshall. Una terza narrazione che si affianca a queste nel film č quella legata a Matera 2019 – Capitale europea della cultura, lo storytelling del riscatto culturale di una cittŕ e di un territorio a lungo considerati “la vergogna d'Italia”, oggi invasi dai turisti. Nel film si intrecciano tutti questi fili – le diverse narrazioni e retoriche e le tracce di Scotellaro – mettendo a confronto i materiali d'archivio dell'Aamod e dell'Istituto Luce con le immagini osservative girate oggi in quegli stessi luoghi. Tuttavia la mia scelta č stata quella di non celare l'eterogeneitŕ dei materiali e la loro diversa provenienza, ma anzi di evidenziarla, rendendo palese la parzialitŕ di ogni narrazione e in definitiva l'impossibilitŕ di raggiungere una visione sulla Basilicata, se non frammentaria e a volte contraddittoria. Allo stesso modo Rocco Scotellaro resta nel film una figura sfuggente, fantasmatica, di cui si puň aspirare a trovare sempre nuove tracce».