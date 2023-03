LIGABUE - 30 ANNI IN UN GIORNO - Le sale UCI

09/03/2023, 16:29

Dal 20 al 22 marzo 2023 nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva il lincredibile Ligabue 30 anni in un giorno, il film concerto che porta sul grande schermo le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Distribuito da Vision Distribution, il lungometraggio diretto da Marco Salom il racconto di una vera e propria festa a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30 anni di carriera del Liga. Alla proiezione del 20 marzo alle ore 20:00 in 21 sale del Circuito al film evento si aggiunger un contenuto assolutamente speciale: il collegamento in streaming con lOdeon di Milano in cui Luciano Ligabue in persona presenter il docufilm.I momenti di live, la sua preparazione, i retroscena di quella incredibile giornata si alternano alle parole di Ligabue che ripercorre la sua vita professionale, dagli esordi fino a oggi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato in questo percorso. Non mancano alcuni dei momenti salienti della serata che hanno visto sul palco, accanto al cantautore di Correggio, alcuni degli amici che hanno segnato la sua vita su e gi da un palco: Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bert, Gazzelle, Mauro Pagani.Le multisala che proietteranno il 20 marzo alle 20:00 il collegamento in streaming e il film evento Ligabue 30 anni in un giorno sono: UCI Alessandria (AL), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Ferrara (FR), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Orio (BG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona (VR).Le multisala che proietteranno il film evento dal 20 al 22 marzo alle 18:30 e alle 21:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Montano Lucino, UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FR), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Moncalieri (TO), UCI Molfetta (BA), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona (VR).UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia (PG), UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Megal (CH), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO) lo proietteranno dal 20 al 22 marzo alle 21:00.