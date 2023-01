CARLO MICHELE SCHIRINZI - Serata speciale a Bari

17/01/2023, 08:18

A met strada tra il cinema sperimentale e la videoarte. Sono le opere alle quali ci ha abituati il regista puglieseche, con il suo indiscusso talento, in questi anni di attivit riuscito a imporsi nelle manifestazioni dessai pi prestigiose dItalia e dEuropa. Al regista e autore salentino, nato ad Acquarica del Capo (Lecce), la Fondazione Apulia Film Commission ha voluto dedicare una serata speciale che si terr, mercoled 25 a partire dalle 19.30, al Cineporto di Bari (ingresso monumentale Fiera del Levante, ingresso libero fino ad esaurimento posti).Il programma prevede la proiezione dei lungometraggi: I resti di Bisanzio e Padrone dove sei. I resti di Bisanzio stato inserito tra i migliori film del 2014 per Filmcritica e Il Manifesto, uno dei migliori film italiani di sempre nella classifica dei critici pubblicata da FilmTv nel 2018 e, nel 2019, uno dei migliori 10 esordi degli ultimi dieci anni per FilmTv. Padrone dove sei, invece, stato inserito tra i migliori del 2019 per Filmcritica, Film Parlato, FilmTv e Il Manifesto. Nel corso della serata Schirinzi dialogher con il critico darte Marilena Di Tursi e il critico cinematografico Luigi Abiusi.un grande onore per noi dedicare una serata a Schirinzi - commenta Antonio Parente -, un regista che con la sua arte visiva, riuscito a portate in giro per il mondo la creativit di una terra come la Puglia, che va ben oltre i canoni della settima arte.Per Luigi Abiusi, il cinema di Schirinzi uno di quelli che consente a chi vi si accosta con spirito critico, di andare al di l del giudizio ponderoso, o della gnome del bello o brutto orrore e condanna della critica e di trarne sostanze di cui appropriarsi ai fini di una narrazione personale. Anzi di una presentificazione, direbbe il filosofo Jacques Rancire, di oggetti, scenari, persone diradate nell'albore o nello scialbore di fondo, che sono gli elementi cruciali di una qualche vicenda universale.Il critico darte Marilena Di Tursi aggiunge: Schirinzi si muove con passo laterale rispetto alla sintassi cinematografica classica, concentrandosi sullespressione piuttosto che sulla narrazione. Questo significa che bypassa la dittatura del racconto per avanzare verso strutture espressive non codificate, di grande vigore, antinarrative, dove le immagini non sono pi solo veicoli di contenuti. Sono visioni fluttuanti, mitologie anticelebrative, sorvegliate dallo sguardo affannato di un subacqueo, da uno sguardo naufrago, come il titolo omonimo della rassegna a lui dedicata, nel maggio 2022, dal Museo del Cinema di Torino. Naufrago perch legato a una condizione priva di appigli, dove il filmare, per suo stesso dire, paragonabile a un atto sessuale in cui sono coinvolti pi sensi.Artista e filmmaker che ingloba pittura, disegno, fotografia, suono, scrittura e cinema. Con i suoi lavori Schirinzi partecipa a mostre e film festival internazionali ricevendo numerosi premi e retrospettive (Torino FF nel 2003, 2009, 2010, Pesaro FF nel 2004, 2005, Taranto Film Festival 2007, Cinema Europeo nel 2009, Avvistamenti 2011, Cinema Invisibile nel 2012, 2014, 2015, 2017, Salerno Doc Fest nel 2014, Laceno dOro nel 2015, Ex/Art nel 2018). Il suo primo lungometraggio I resti di Bisanzio tra i migliori film del 2014 per Filmcritica e Il Manifesto, uno dei migliori film italiani di sempre nella classifica dei critici pubblicata da FilmTv nel 2018 e, nel 2019, uno dei migliori 10 esordi degli ultimi dieci anni per FilmTv. Eclisse senza cielo annoverato tra i migliori del 2016 da Alias - Il Manifesto, mentre Padrone dove sei, tra i migliori del 2019 per Filmcritica, Film Parlato, FilmTv e Il Manifesto. La sua ricerca argomento di saggi e tesi universitarie e nel 2016 lAmerican Film Institute dedica ampio spazio al suo cinema nel saggio Teaching Transnational Cinema: Politics and Pedagogy (Routledge) curato da Katarzyna Marciniak e Bruce Bennett. Nel 2022 il Museo Nazionale del Cinema di Torino gli dedica una retrospettiva completa proiettado una selezione di suoi lavori, realizzati dal 2000 al 2021, dal titolo Locchio naufrago. Il cinema di Carlo Michele Schirinzi. docente di Scenografia presso lAccademia Albertina di Belle Arti. Sta lavorando sullaccecante caduta di Lucifero.