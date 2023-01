FESTIVAL ALESSANDRO CICOGNINI 2022 - Un'edizione di successo

04/01/2023, 09:05

Si è conclusa la rassegna multidisciplinare «» con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti, che, nei suoi numerosi appuntamenti, ha coinvolto nomi importanti del panorama musicale, teatrale, cinematografico e della danza. Sul palco dell’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si sono esibiti Paola Gassman, Anna Foglietta, la cantante Karima, gli attori Pino Ammendola, Edoardo Siravo, Stefano Fresi, le musiche a cura di Javier Girotto, Paolo Di Sabatino, Davide Cavuti, e tanti altri artisti che hanno contribuito a realizzare un calendario ricco di eventi di elevata qualità artistica. Appuntamento clou “Un incontro tra cinema e musica” con Michele Placido, tenutosi il 16 novembre presso l’Auditorium del Rettorato al Campus Universitario di Chieti, in collaborazione con l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.«Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Alessandro Cicognini è uno dei padri della musica da film e ha segnato la storia del cinema e della musica a livello internazionale con le sue opere» - ha dichiarato il Direttore Artistico Davide Cavuti.Iniziato il 15 ottobre al Teatro G. Finamore di Gessopalena con Anna Foglietta in «Donne vestite di sole» (musiche e regie di Davide Cavuti), la kermesse ha proposto una serie di appuntamenti tra musica, teatro e danza all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare tra cui: «Sciuscià» con coreografie di Loredana Errico; «Ladri di Biciclette» con la coreografia di Americo Di Francesco; il teatro con l’attore Stefano Fresi in «Dioggene» di Giacomo Battiato; «Il giudizio universale» con “MuTeArt Ballet”; il 22 novembre la “signora del Teatro italiano”, Paola Gassman, si è esibita in in «Vitae - Oltre il Confine», un progetto speciale per il festival dedicato al grande compositore Cicognini; seguito dalla doppia recita per Pino Ammendola in «L’ultima notte di Bonfiglio Liborio», spettacolo di Davide Cavuti tratto dal romanzo vincitore del Premio Campiello “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino; “I Ballerini del Sirena” di nuovo in scena con «Pane, amore e fantasia» e successivamente, da un altro grande film di Vittorio De Sica, musicato dal maestro Cicognini, lo spettacolo «Umberto D.» (musiche di Peppe Servillo e Javier Girotto); la cantante Karima si è esibita con il concerto «Lifetime 2022» e, il 14 dicembre, Anna Foglietta ha portato in replica «Donne vestite di sole»; l’Orchestra Baccano diretta da Alfredo Bruno, con Edoardo Siravo e Paolo di Sabatino ha eseguito il concerto speciale «Collisioni: Tosti/Cicognini»; il 27 dicembre Cuerda Loca in concerto con «Viaje en la música»; l’Orchestra I musici del Sirena con «Francavilla al Mare e i Compositori per il cinema»; “Cicognini e la musica classica” ha concluso il programma del festival, omaggiando le opere classiche del celebre compositore abruzzese. Altri appuntamenti si sono tenuti al PalaFara di Fara Filiorum Petri con Paolo di Sabatino in «Alessandro Cicognini incontra Giuseppe Dell’Orefice» e con il concerto «La musica di Cicogni e Dell'Orefice» e al Teatro G. Finamore di Gessopalena dove il 22 dicembre si sono esibiti Javier Girotto, Davide Cavuti e Paolo di Sabatino nel cine-concerto «De Sica / Fellini in musica». Undici prime nazionali sono andate in scena nel corso del “Festival Alessandro Cicognini”, progetto multidisciplinare finanziato dal Ministero della Cultura e sostenuto dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Francavilla al Mare e da altri partner che hanno aderito all'iniziativa tra cui l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, il Festival G. Dell’Orefice, il Comune di Fara Filiorum Petri, il Comune di Gessopalena, il Premio Città di Penne e il Centro di Studi Nazionale Cicognini.