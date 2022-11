BOSNIA EXPRESS - Proiezione il 16 novembre all’Auditorium G. Lilliu di Nuoro

12/11/2022, 08:02

Il 16 novembre 2022, alle ore 18.30, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico presenta il film “Bosnia Express”, regia di Massimo D’Orzi. Il film sarà presentato presso l’Auditorium G. Lilliu in via Mereu n. 56 a Nuoro.Introdurranno il film Marcello Mele, Direttore generale Isre, Rossana Maria Offeddu, avvocato, e a seguire Gerardo Ferrara, portatore di storie.Il film, presentato in collaborazione con l'ISRE e la FICC (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema) affronta la tematica della guerra nei territori della ex Yugoslavia ed in particolare nella Bosnia, di cui quest'anno è decorso il trentennale dall'inizio dell'assedio di Sarajevo (5 aprile 1992 - 29 febbraio 1996).Il docu-film indaga, rifuggendo dall'esibizione della violenza, le cause più recondite ed intime del conflitto in comunità che fino a poco tempo prima avevano convissuto pacificamente, ed esplora in maniera delicata e poetica, la particolare capacità delle donne di elaborare gli eventi luttuosi nelle quali sono state coinvolte.Seguirà il dibattito coordinato da Simonetta Selloni, giornalista de La Nuova Sardegna, in cui interverrà il regista Massimo D’Orzi.Durante la serata verrà presentato in anteprima regionale il cortometraggio dello stesso D’Orzi “Sul Ponte”, interpretato da Paola Autore e Raul Gutierrez.