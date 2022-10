TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 22 - Ospite Franco Malerba

27/10/2022, 13:36

Trieste Science+Fiction, il festival di fantascienza in programma dal 1 al 6 novembre 2022 nel capoluogo giuliano, annuncia la presenza di Franco Malerba, il primo astronauta italiano che nel 1992 volò nello spazio come ingegnere di bordo dello shuttle Atlantis che portava nello spazio il laboratorio Eureca e il satellite Tethered italiano.Franco Malerba sarà uno degli ospiti più attesi dei talk di Mondofuturo, il ciclo di incontri organizzati nell’ambito della manifestazione triestina per dialogare con i divulgatori e comunicatori della scienza sul mondo di domani che si svolgeranno dal vivo da giovedì 3 a domenica 6 novembre presso il DoubleTree by Hilton Trieste con proiezioni dei documentari nel pomeriggio al Teatro Miela. Tra documentari e incontri dal vivo torna così il dibattito sul cortocircuito tra fiction e realtà e, dalle imprese spaziali per deviare la rotta degli asteroidi alle spedizioni estreme tra i ghiacci dell’Antartide, fino alla grande sfida dell’umanità - capire come difenderci dai virus patogeni - proveremo a riflettere sul nostro futuro e su quello del pianeta: la nostra unica grande astronave.Franco Malerba sarà protagonista di uno degli incontri aperti al pubblico di Mondofuturo, che si svolgerà in data domenica 6 novembre alle ore 12.00 presso il DoubleTree by Hilton Trieste, durante il quale presenterà il suo nuovo libro “Il cibo nello spazio” (Dedalo, 2022), in cui descrive cosa mangiano gli astronauti, perché sulla Stazione Spaziale Internazionale si coltivano micro-ortaggi e tante altre curiosità sul perché l’alimentazione diventerà sempre più essenziale per l’esplorazione futura della Luna e di Marte. Alle 16:30 al Teatro Miela, inoltre, Franco Malerba terrà un incontro aperto al pubblico: in occasione del trentennale del suo volo nello spazio, racconterà la vita in orbita e le prospettive dei futuri viaggi spaziali, parlando in particolare del cibo e delle risorse che saranno necessarie per missioni di lunga durata. Non mancheranno divertenti retroscena delle missioni passate, da lui vissute in prima persona.Laureato in ingegneria elettronica e in fisica all’Università di Genova, Franco Malerba ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità nella ricerca e nell’industria di alta tecnologia, in Europa e negli Stati Uniti. Organizza ogni anno il Festival dello Spazio di Busalla, è socio fondatore di alcune start up spaziali e quale giornalista pubblicista continua a raccontare e commentare l’attualità spaziale.